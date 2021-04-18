Напередодні прем'єр країни заявив про обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів в Чехії в 2014 році.

На засіданні глав МСЗ країн ЄС Чехія порушить питання причетності Росії до підриву складів з боєприпасами під Врбетіце у 2014 році.

Читайте такожПрезидент Чехії пересів до інвалідного візка

Як повідомляє НВ, таку заяву у Twitter зробив віце-прем'єр Чехії, керівник МВС та тимчасовий виконувач обов'язків міністра закордонних справ Ян Гамачек.

«Я проінструктував наших послів у ЄС і у НАТО, щоб вони поінформували наших союзників щодо справи Врбетіце», — заявив він.

Засідання глав МЗС ЄС призначено на понеділок, 19 квітня.

Чеські звинувачення на адресу РФ

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів в Чехії в 2014 році.

Міністерство закордонних справ Чехії висилає з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.

Водночас чеська поліція оголосила про розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова під час відвідування 11-16 жовтня 2014 року Праги і Злінського краю.

За даними чеських ЗМІ, вибух на складах боєприпасів в чеському комплексі Врбетіце в 2014 році найімовірніше був влаштований російськими агентами, щоб зірвати поставки зброї. Зокрема - для силових підрозділів України.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров