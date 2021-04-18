На засіданні глав МСЗ країн ЄС Чехія порушить питання причетності Росії до підриву складів з боєприпасами під Врбетіце у 2014 році.
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Як повідомляє НВ, таку заяву у Twitter зробив віце-прем'єр Чехії, керівник МВС та тимчасовий виконувач обов'язків міністра закордонних справ Ян Гамачек.
«Я проінструктував наших послів у ЄС і у НАТО, щоб вони поінформували наших союзників щодо справи Врбетіце», — заявив він.
Засідання глав МЗС ЄС призначено на понеділок, 19 квітня.
Чеські звинувачення на адресу РФ
- Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів в Чехії в 2014 році.
- Міністерство закордонних справ Чехії висилає з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.
- Водночас чеська поліція оголосила про розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова під час відвідування 11-16 жовтня 2014 року Праги і Злінського краю.
- За даними чеських ЗМІ, вибух на складах боєприпасів в чеському комплексі Врбетіце в 2014 році найімовірніше був влаштований російськими агентами, щоб зірвати поставки зброї. Зокрема - для силових підрозділів України.
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