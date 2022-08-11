З початку повномасштабної війни в Польщі працевлаштувалися 372 тисячі українських біженців.

В Польщі рівень безробіття у липні склав 4,9%, що є найнижчим показником за останні 32 роки, тобто за весь час з моменту падіння комунізму і початку ринкових реформ в країні.

Про це УНІАН повідомили в аналітичному центрі міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal з посиланням на Міністерство сім'ї та соціальної політики Республіки Польща.

"З початку повномасштабної війни в Польщі працевлаштувалися 372 тисячі українських біженців. Найбільше з них працює у воєводствах: Мазовецькому (82,8 тис.), Нижньосілезькому (39,5 тис.), Лодзькому (36,4 тис.), Великопольському (34,5 тис.)", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим генеральний директор Gremi Personal Томаш Богдевич підкреслив, що в порівнянні з 2021 роком, попит на вакансії в агентстві з боку поляків збільшився на 9%, навіть на позиції, які традиційно займали працівники з України. Цьому зростанню є кілька пояснень: подорожчання життя в Польщі, висока інфляція (за прогнозом Єврокомісії, річна інфляція в Польщі складе 12,2%) і зростання ставок по іпотеці.

"Також ми помічаємо, що поляки починають освоювати роботи, на які раніше майже не звертали уваги, наприклад, робота в харчовій промисловості і в логістиці. Певний парадокс в тому, що при умовних складнощах для економіки зазвичай рівень безробіття зростає, при цьому ми бачимо зворотний процес, коли рівень безробіття рекордно скорочується", - додав Богдевич.

Боротьба з безробіттям:

21 червня 2022 року Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою офіційно зареєстрованих безробітних в Україні залучатимуть до суспільно корисних робіт за мінімальну заробітну плату (6 500 грн).

Станом на 5 серпня 2022 року в Україні офіційно було зареєстровано 293 тисячі безробітних, що на 7% менше, ніж було станом на 24 лютого.

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