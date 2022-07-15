На даний момент притулок в Німеччині знайшли близько 800 000 українців.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну Німеччина виділить додаткові 2,4 млрд євро на соціальні виплати для українських біженців.

Про це заявив міністр праці Німеччини Губертус Гайль, повідомляє Reuters.

Міністр нагадав, що Бюро праці Німеччини минулого місяця повідомило про зростання кількості безробітних, оскільки українські біженці реєструються в бюро в пошуках роботи.

Зараз в системі соціального забезпечення Німеччини зареєстровано близько 360 тисяч українців, з яких 260 тисяч знаходяться в пошуках роботи.

Гайль додав, що близько 800 000 осіб з України вже знайшли притулок в Німеччині, 30% з них молодше 14 років.

Війна в Україні та позиція Німеччини:

На початку травня 2022 року міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідала Київ. Це була перша поїздка члена федерального уряду в українську столицю з початку повномасштабної війни в Україні.

19 травня Бербок заявила про те, що розв'язана Росією агресія проти України б'є по всьому світу, в тому числі по найбіднішим верствам населення.

Наприкінці травня стало відомо, за останні дев'ять тижнів уряд Німеччини звів до мінімуму військову підтримку України.

У період з 30 березня по 26 травня в Україну надійшло всього дві партії зброї від уряду Німеччини. Обидві партії містили лише невеликі пристрої.

5 червня 2022 року посол України в Німеччині Андрій Мельник дорікнув міністру закордонних справ ФРН Анналену Бербок в тому, що за більш ніж 100 днів повномасштабної війни вона жодного разу не зустрілася з ним.

29 червня 2022 року міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про те, що якщо Путін захоче, війна в Україні закінчиться вже завтра.

10 липня 2022 року Бербок заявила, що хотіла б пообіцяти Україні певну допомогу, але не може, оскільки для цього потрібно військове втручання.

14 липня з'явилася інформація про те, що Бундестаг готовий до переговорів з Путіним, але є нюанси.

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