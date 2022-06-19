Серед них "Хто хоче стати мільйонером?" і "Давай одружимося".

Відеохостинг YouTube заблокував канал компанії" Червоний квадрат", що виробляє медіаконтент для російського телебачення.

При переході на канал повідомляється, що цей аккаунт заблокований за порушення Умов використання YouTube.

"Червоний квадрат" - це російський телевізійно-продюсерський холдинг з виробництва телевізійного та музичного контенту.

Вони створюють телевізійні передачі, серіали, документальні та художні фільми, а також займаються концертною діяльністю.

Найвідоміші проекти "Червоного квадрата": передачі "Хвилина слави", "Зто хоче стати мільйонером?", "Контрольна закупівля", "Модний вирок", "Давай одружимося", а також серіали "Школа", "Спроба віри", "Голоси", "Гаражі" і "Втеча".

Нагадаємо, що раніше YouTube заблокував канали російського пропагандиста "Вечір з Володимиром Соловйовим" і "Соловйов LIVE".

Раніше повідомлялося, що YouTube-канал "Мультики студії Союзмультфільм" обмежив росіянам доступ до радянського мультфільму, в якому підводний човен "Нептун" знаходить фашистський есмінець зі знаком Z.

Також раніше YouTube заблокував канали російських державних ЗМІ по всьому світу.

Вас також можуть зацікавити новини: