Відеохостинг YouTube заблокував канал компанії" Червоний квадрат", що виробляє медіаконтент для російського телебачення.
При переході на канал повідомляється, що цей аккаунт заблокований за порушення Умов використання YouTube.
"Червоний квадрат" - це російський телевізійно-продюсерський холдинг з виробництва телевізійного та музичного контенту.
Вони створюють телевізійні передачі, серіали, документальні та художні фільми, а також займаються концертною діяльністю.
Найвідоміші проекти "Червоного квадрата": передачі "Хвилина слави", "Зто хоче стати мільйонером?", "Контрольна закупівля", "Модний вирок", "Давай одружимося", а також серіали "Школа", "Спроба віри", "Голоси", "Гаражі" і "Втеча".
Нагадаємо, що раніше YouTube заблокував канали російського пропагандиста "Вечір з Володимиром Соловйовим" і "Соловйов LIVE".
Раніше повідомлялося, що YouTube-канал "Мультики студії Союзмультфільм" обмежив росіянам доступ до радянського мультфільму, в якому підводний човен "Нептун" знаходить фашистський есмінець зі знаком Z.
Також раніше YouTube заблокував канали російських державних ЗМІ по всьому світу.