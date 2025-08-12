У минулому році Україна отримала 1,5 млн снарядів.

В межах чеської ініціативи із закупівлі артилерійських снарядів до кінця цього року Україна має отримати близько 1,8 млн боєприпасів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав на спільній пресконференції з главою МЗС Чехії Яном Ліпавським у Києві.

"Чехія здійснює практичні внески у нашу спільну безпеку та оборону, у тому числі, завдяки чеській снарядній ініціативі, започаткованій у 2024 році, Збройні сили України мають отримати близько 1,8 мільйонів артилерійських боєприпасів до кінця цього року", - повідомив Сибіга.

Відео дня

Як відзначив український міністр, поставки боєприпасів за рахунок заморожених російських активів - це не просто допомога, а життєво важливий внесок в оборону України. І це приклад рішучих й сміливих рішень Чехії.

Своєю чергою, Ліпавський наголосив, що минулого року було доставилено 1,5 млн снарядів великого калібру.

"Чеська боєприпасна ініціатива допомогла змінити російську артилерійську перевагу з "10 до 1", до "2 до 1". Це в п'ять разів зменшення і реальна зміна на полію бою", - підкреслив він.

Чеська ініціатива - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше Чехія розпочала таємну кампанію з пошуку на світових ринках артилерійських снарядів, які можна придбати і передати Україні. Оскільки часто ці снаряди продають країни, які не хочуть сваритися з РФ, джерела поставок не розкриваються. Гроші на закупку цих снарядів спільно збирають країни Європи.

Весною у цьому році передбачалося, що у 2025 році гроші на цю ініціативу будуть забезпечені до осені. Для реалізації цієї ініціативи Чехія отримала додаткове фінансування від Канади, Норвегії, Данії та Нідерландів, а також інших країн.

Вас також можуть зацікавити новини: