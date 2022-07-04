Посадова особа була внесена до списку кандидатів на санкції, опублікований на сайті Війна&санкції.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну Національне агентство з питань запобігання корупції прибрало зі списку кандидатів на антиросійські санкції члена правління компанії РФ.

Про це повідомляє прес-служба НАПК.

Посадова особа була внесена до списку кандидатів на санкції, опублікований на сайті Війна&санкції.

"Через війну ця особа засудила путінський режим і звільнилася з посади члена правління однієї з найбільших державних компаній РФ", — заявили в НАЗК.

У НАЗК зазначили, що йдеться про компанію, яка входить в десятку найбільших по виручці в російському енергетичному секторі. Однак прізвище посадової особи, яка виступила із засудженням путінської політики в НАЗК не уточнили.

У НАЗК нагадали, що кандидат, який хоче уникнути міжнародних санкцій, повинен публічно засудити російський режим, звільнитися з посади в держорганах або компанії або виконати іншу дію, передбачену для відповідної категорії.

Війна в Україні та санкції:

30 червня 2022 року чотири російські банки, які уповноважені обслуговувати Російський оборонно-промисловий комплекс, так і не відключили від системи електронних платежів SWIFT.

1 липня 2022 року майже 30 керівників російських збройових фірм і щонайменше 14 оборонних компаній уникли санкцій Заходу.

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