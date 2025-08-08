Держдеп: Україна та РФ повинні разом йти до миру

Україна та Росія повинні активізувати зусилля для закінчення війни. Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс у соціальній мережі X,
За її словами, Трамп продовжує працювати над припиненням війни і готовий використати економічний вплив США для просування переговорів.
"Обидві сторони повинні активізувати зусилля, щоб повністю покласти край конфлікту", - написала Брюс.
Переговори щодо завершення війни - головні новини
Вчора Трамп заявив про готовність спершу провести окремі переговори з лідерами Росії та України, а потім спробувати організувати тристоронній саміт за участю президента Зеленського та диктатора Путіна.
Кремль підтвердив готовність зустрітись з Трампом, але участь Зеленського - під питанням.
Тим часом у Європі побоюються, що диктатор пішов на дипломатичні маневри, щоб уникнути санкційного гніву Трампа.