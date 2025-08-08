Держдеп: Україна та РФ повинні разом йти до миру

Водночас зазначається, що Трамп готовий використати економічний вплив США для просування переговорів.

Україна та Росія повинні активізувати зусилля для закінчення війни. Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс у соціальній мережі X,

За її словами, Трамп продовжує працювати над припиненням війни і готовий використати економічний вплив США для просування переговорів.

"Обидві сторони повинні активізувати зусилля, щоб повністю покласти край конфлікту", - написала Брюс.

Відео дня

Переговори щодо завершення війни - головні новини

Вчора Трамп заявив про готовність спершу провести окремі переговори з лідерами Росії та України, а потім спробувати організувати тристоронній саміт за участю президента Зеленського та диктатора Путіна.

Кремль підтвердив готовність зустрітись з Трампом, але участь Зеленського - під питанням.

Тим часом у Європі побоюються, що диктатор пішов на дипломатичні маневри, щоб уникнути санкційного гніву Трампа.

Вас також можуть зацікавити новини: