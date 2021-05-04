Державний секретар Ентоні Блінкен нагадав слова президента Джо Байдена про те, що Сполучені Штати дадуть відповідь, якщо Росія вирішить діяти нерозсудливо чи агресивно.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон прагне стабільних відносин із Москвою, але все залежатиме від політики Кремля і від його агресивності.

Виступаючи після зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Домініком Раабом у Лондоні, Блінкен повторив попередні заяви і президента Джо Байдена, і попередньої адміністрації США, що Сполучені Штати не хочуть ескалації відносин із Росією, повідомляє Радіо Свобода.

«Президент Байден уже давно, ще з часів, коли він не був президентом, говорить, що якщо Росія вирішить діяти нерозсудливо чи агресивно, ми дамо відповідь», – сказав він.

«Але ми не шукаємо ескалації. Ми б хотіли мати більш стабільні, більш передбачувані відносини. І якщо Росія піде в цьому напрямку, так само зробимо й ми», – заявив Блінкен.

Коментарі держсекретаря США щодо Росії пролунали в час подальшого погіршення відносин Вашингтону з Москвою через цілу низку питань – від воєнної загрози Україні з боку Кремля до кібернападів Росії на комп’ютерні системи у США і ставлення в Росії до ув’язненого опозиційного діяча Олексія Навального, зазначається у повідомленні.

Зустріч Блінкена з Раабом відбулася на полях саміту глав МЗС країн «Групи семи», першого за два роки.

Міністри, крім питання Росії, мають обговорити такі справи, як виведення військ США з Афганістану, ядерну програму Ірану чи торговельні угоди після виходу Великої Британії з Європейського Союзу.

Стягування військ РФ до кордону України

У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула в окупований Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

20 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що чисельність російських військовослужбовців на кордоні з Україною за тиждень збільшиться до понад 120 тис.

22 квітня в окупованому Криму Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити "раптову перевірку" російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки "всі поставлені цілі досягнуті".

30 квітня 2021 року голова розвідуправління США прокоментував стягування військ РФ до кордону України.

3 травня 2021 року в Держдепі США заявили, що уважно стежать за відведенням російських військ від українського кордону

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Автор: Вікторія Токарєва