Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон прагне стабільних відносин із Москвою, але все залежатиме від політики Кремля і від його агресивності.
Виступаючи після зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Домініком Раабом у Лондоні, Блінкен повторив попередні заяви і президента Джо Байдена, і попередньої адміністрації США, що Сполучені Штати не хочуть ескалації відносин із Росією, повідомляє Радіо Свобода.
«Президент Байден уже давно, ще з часів, коли він не був президентом, говорить, що якщо Росія вирішить діяти нерозсудливо чи агресивно, ми дамо відповідь», – сказав він.
«Але ми не шукаємо ескалації. Ми б хотіли мати більш стабільні, більш передбачувані відносини. І якщо Росія піде в цьому напрямку, так само зробимо й ми», – заявив Блінкен.
Коментарі держсекретаря США щодо Росії пролунали в час подальшого погіршення відносин Вашингтону з Москвою через цілу низку питань – від воєнної загрози Україні з боку Кремля до кібернападів Росії на комп’ютерні системи у США і ставлення в Росії до ув’язненого опозиційного діяча Олексія Навального, зазначається у повідомленні.
Зустріч Блінкена з Раабом відбулася на полях саміту глав МЗС країн «Групи семи», першого за два роки.
Міністри, крім питання Росії, мають обговорити такі справи, як виведення військ США з Афганістану, ядерну програму Ірану чи торговельні угоди після виходу Великої Британії з Європейського Союзу.
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Стягування військ РФ до кордону України
У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула в окупований Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.
20 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що чисельність російських військовослужбовців на кордоні з Україною за тиждень збільшиться до понад 120 тис.
22 квітня в окупованому Криму Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити "раптову перевірку" російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки "всі поставлені цілі досягнуті".
30 квітня 2021 року голова розвідуправління США прокоментував стягування військ РФ до кордону України.
3 травня 2021 року в Держдепі США заявили, що уважно стежать за відведенням російських військ від українського кордону
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