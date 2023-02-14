Таких спеціальних гілок залізниць як мінімум три.

До всіх основних резиденцій Володимира Путіна підвели залізничні колії і побудували спеціальні охоронювані станції, закриті для місцевих жителів.

Як пише видання "Проект", таких спеціальних гілок залізниць як мінімум три.

Восени 2022 року журналісти виявили на території Валдайського національного парку залізничну станцію, що охороняється, з вертолітним майданчиком поруч із селом Довгі Бороди - це найближчий населений пункт до улюбленої Путіним Валдайської резиденції. Троє місцевих жителів повідомили "Проекту", що станція і спеціальна залізнична гілка до неї побудовані тільки для глави держави, а охоронець прогнав кореспондента, коли він спробував підійти до паркану станції, що охороняється.

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"Раніше у Валдая залізниця була в жахливому стані, по ній можна було їхати не більше 15-25 км/г. Коли почали готувати залізницю до резиденції на Валдаї, то частина існуючих шляхів, по яких повинен був пройти поїзд Путіна, відремонтували, а ті ділянки, куди йому не треба, ремонтувати не стали", - розповів "Проекту" колишній машиніст, який працював на маршруті між Москвою і Санкт-Петербургом і не раз, за його словами, бачив спецпотяг президента. Згідно з супутниковими знімками, станція і залізниця для Путіна на Валдаї були побудовані в 2019 році.

Згідно з супутниковими знімками, станція в Ново-Огарьово з'явилася в 2015 році - вона розташована в 400 метрах від резиденції Путіна в Московській області. Земля під станцією була вилучена з приватної власності на користь ФСТ рішенням тодішнього прем'єр-міністра Дмитра Медведєва. Сама спецстанція розрахована на невелику кількість вагонів і прихована за високим парканом, на якому кожні 10 метрів встановлені камери спостереження.

Для зупинки поїзда у сочинської резиденції "Бочаров Струмок" в районі 2017 року з'явилася платформа і нова тупикова залізнична гілка, прихована від шляхів, по яких ходять електрички, високим парканом.

Таємний бронепоїзд для Путіна: деталі

Російський диктатор Володимир Путін з початку повномасштабного вторгнення в Україну все частіше користується бронепоїздом. Диктатор пересів на бронепоїзд навесні 2021 року, коли його армія почала активно готуватися до вторгнення в Україну. Після початку війни він їздить бронепоїздом все частіше - особливо в свою улюблену резиденцію на Валдаї.

На початку грудня 2022 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що президент Росії Володимир Путін має розгалужену мережу секретних бункерів, розташованих від Москви до Уралу, і продовжує будівництво підземних сховищ в країні. До того ж, у Путіна є офіційна і неофіційна мережа бункерів.