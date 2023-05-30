Політик зазначив, що продовжить підтримувати Україну, якщо це так злить путінський режим.

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем з глузуванням відреагував на інформацію про те, що в Російській Федерації щодо нього відкрили кримінальну справу. Він запропонував зустрітися в Гаазі.

"Нарешті, ось пропозиція моїм російським "друзям", які хочуть заарештувати і судити мене за те, що я назвав путінський режим військовими злочинцями. Я підпорядковуюся юрисдикції Міжнародного кримінального суду, якщо ви це зробите. Приходьте і зробіть все можливе. До зустрічі в Гаазі!" - написав політик у Twitter.

При цьому він вказав, що усвідомлення того, що прихильність Україні викликала гнів путінського режиму, приносить йому величезну радість.

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"Я буду продовжувати стояти за свободу України до тих пір, поки всі російські солдати не будуть вигнані з території України", - підсумував американський сенатор.

Скандал з висловлюванням Грема - що відомо

Сенатор Ліндсі Грем відвідав Київ, де втретився з президентом Володимиром Зеленським. При цьому прес-служба опублікувала 76-секундну нарізку відеофрагментів із зустрічі, де відразу за фразою Грема "росіяни вмирають" був інший фрагмент, де американський політик говорить "це наша найкраща трата".

Пропагандисти Кремля зачепилися за цей ролик і стали розкручувати скандал звинувачуючи сенатора, що він нібито радіє фінансуванням США смертей росіян. Слідчий комітет РФ відкрив проти сенатора кримінальну справу.

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