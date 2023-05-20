Біля готелю запланований протест, на місці вже чергують поліцейські.

Підсанкційна дочка міністра закордонних справ РФ Катерина Винокурова (Лаврова) приїхала до Грузії на весілля брата свого чоловіка Олександра Винокурова.

Такий висновок зробив грузинський опозиційний телеканал Mtavari, посилаючись на соцмережі самої Винокуровой і її друзів, щоправда, зараз усі їхні акаунти чомусь закриті.

Весілля родича Винокурової проходить, за інформацією журналістів, в історичному краї на сході Грузії - в Кахетії.

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Застілля зять Лаврова організував у п'ятизірковому готелі Kvareli Lake Resort. ЗМІ дізналися про прибуття Лаврової-Винокурової в готель, зателефонувавши в Kvareli Lake Resort від імені нібито кур'єра з приводу доставки букета дочки російського міністра. Там підтвердили її приїзд.

Однак пізніше адміністрація готелю заявила, що відвідувачів з таким прізвищем у них немає, звинувативши журналістів у дезінформації. Грузинська влада поки ніяк не коментувала прибуття родичів Сергія Лаврова.

Тим часом "Радіо Свобода" повідомляє, що біля готелю заплановано протест, на місці вже чергують поліцейські.

Протести в Грузії - головне

Протести у Грузії спалахнули з новою силою 19 травня 2023 року - після того, як Тбілісі відновив пасажирське авіасполучення з Москвою.

Для громадян, які пережили в 2008 році повномасштабне російське вторгнення, такий крок уряду став черговим ударом. Під час протестів біля аеропорту в Тбілісі російських туристів проводжали під гасла на підтримку України, а деяким приїжджим нагадали про їхні криваві війни, в тому числі окупацію Абхазії і Південної Осетії.

Країни Заходу, серед яких була і Україна, засудили таке рішення грузинської влади. Грузії також пригрозили санкціями, але чинний уряд проігнорував попередження і продовжив курс на проросійський порядок денний у Грузії.

Попереднього разу масові протести спалахнули в країні, коли проросійські сили в уряді Грузії намагалися узаконити "іноагентів" серед ЗМІ за прикладом Росії. Але тоді керівництво держави пішло протестувальникам на поступки.

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