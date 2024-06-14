Один із пунктів договору нівілює все інше, що є в документі.

Підписана напередодні угода про співпрацю у сфері безпеки між Україною та США може не пережити зміну влади в Білому домі. Це викликає занепокоєння у президента України Володимира Зеленського, пише The New York Times.

"Будь-яка зі сторін може розірвати цю Угоду, надавши письмове повідомлення дипломатичними каналами", яке "набере чинності через 6 місяців", - йдеться в одному з абзаців договору.

Як зазначає The New York Times, саме такою лазівкою скористався колишній президент США Дональд Трамп, коли 2018 року розірвав "ядерну угоду" з Іраном, підписану його попередником Бараком Обамою. Видання зазначає, що Трамп не приховує своєї зневаги до України і свого бажання позбавити США величезних фінансових зобов'язань перед Києвом.

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Сет Джонс, директор проєкту з транснаціональних загроз у Центрі стратегічних і міжнародних досліджень, зазначає, що договір, підписаний Зеленським і Байденом, "далекий від того, чого справді хочуть українці: реального членства в НАТО", яке, на відміну від вищезгаданого договору, важко відкликати.

Договір зі США щодо безпеки

Як писав УНІАН, напередодні президент США Джо Байден і український лідер Володимир Зеленський підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки, розраховану на 10 років.

У разі збройного нападу або загрози такого на Україну вищі посадові особи США та України зустрінуться протягом 24 годин, щоб провести консультації щодо заходів у відповідь і визначити, які додаткові потреби в обороні необхідні Україні, написано в угоді.

Під час пресконференції Зеленський заявив, що завдяки укладеній угоді Україна матиме кілька бойових ескадрилій літаків, до складу яких увійдуть винищувачі F-16, але не тільки вони.

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