Америка і Європа кардинально розійшлися в поглядах на плани Путіна.

Президент США Дональд Трамп регулярно заявляє про довіру до Володимира Путіна, але Європа не може дозволити собі вірити російському диктатору на слово. Як зазначає Politico, особливо це стосується сусідніх з Росією країн або тих, хто пережив радянську окупацію.

Як зазначив глава військової розвідки Швеції Томас Нільссон, європейці просто не можуть дозволити собі послабити пильність.

"Щойно військові дії в Україні припиняться або зменшаться, ми впевнені, що росіяни повернуться в наш район. Вони вже говорять про будівництво баз уздовж нової лінії фронту з Фінляндією, а також в Арктиці", - сказав він.

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При цьому зростаючі розбіжності між США і Європою не дають спокою всім європейським керівникам оборонних і розвідувальних відомств, зазначає Politico.

"На думку більшості європейців, мир не входить до списку пріоритетів Путіна. Він використовував переговори і недобросовісну дипломатію в Україні та Сирії, щоб перехитрити і заманити в пастку інших", - зазначає видання.

Politico нагадує, що під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном Трамп просто відмахнувся від думки, що в разі укладення мирної угоди європейські миротворчі сили в Україні потребуватимуть гарантій безпеки з боку США.

"Очевидно, для нього слова Путіна достатньо. Однак зрозуміло, що для європейців - або українців - цього недостатньо. Гарантії безпеки значать усе, тому що вони не можуть ігнорувати мілітаристську історію Путіна або його рішучість відновити статус Росії як великої держави", - пише видання.

Загроза того, що Росія збирається розв'язати війну в якійсь іншій країні, - головний страх Європи, особливо країн, розташованих поруч із Росією, таких як країни Балтії, Північної Європи та Польща.

Так, Служба зовнішньої розвідки Естонії вже попередила, що Росія розширює свої збройні сили, "готуючись до можливої майбутньої війни з НАТО". Данська розвідка прогнозує, що протягом п'яти років Росія може бути готова до ведення "великомасштабної війни" в Європі. Уряд Литви знову ввів військову повинність і збільшує витрати на оборону до 3,45 відсотка від валового внутрішнього продукту. А латвійська розвідка вважає, що Кремль цілеспрямовано розвиває свій потенціал, щоб протистояти НАТО. І саме страх перед Росією спонукав Фінляндію та Швецію вступити до НАТО.

"У довгостроковій перспективі я не виключаю можливості того, що росіяни вирішать або вважатимуть, що вони справді можуть випробувати статтю 5", - сказав глава військової розвідки Швеції в інтерв'ю Politico.

Він не стверджує, що військова загроза неминуча - поки в Україні триває війна, у Росії немає можливості провести ще одну великомасштабну військову кампанію. Проте, за його словами, у Росії як і раніше, багато засобів, які вона "може використати в будь-який момент": від бойових літаків і військових кораблів до ядерної зброї та кібертехнологій.

Трамп і війна в Україні

Раніше Дональд Трамп заявив, що війна в Україні завершиться або дуже скоро, або взагалі ніколи.

За його словами, ведеться робота над тим, щоб "привести до кінця цю війну". Трамп додав, що наступним кроком на шляху до мирного врегулювання в Україні має стати припинення вогню, і його, як вважає американський президент, можна досягти швидко.

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