Під час своєї минулої каденції Трамп особисто зустрічався з Кімом.

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує спробувати знову відновити контакти з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Як повідомляє Reuters, про це Трамп заявив в інтерв'ю Fox News.

"Я зв'яжуся з ним знову", - сказав Трамп.

Ще до вступу Трампа на посаду повідомлялося, що його команда обговорює можливість проведення прямих переговорів з Кім Чен Ином. У Трампа сподіваються, що новий дипломатичний поштовх може знизити ризики збройного конфлікту.

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Під час своєї минулої каденції Трамп особисто зустрічався з Кімом, але їхня дипломатія не дала результатів. США закликали Північну Корею відмовитися від ядерної зброї, тоді як лідер КНДР вимагав повного послаблення санкцій, а потім виступив із новими погрозами.

З ким ще планує контакти Трамп

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп висловив зацікавленість у поїздці до Китаю в перші 100 днів свого перебування на посаді. За словами наближених до Трампа людей, він також обговорював із радниками можливу поїздку до Індії.

Також після своєї інавгурації 20 січня Трамп заявив журналістам, що планує зустрітися з Путіним після того, як буде організовано переговори. Водночас, за його словами, "процес уже триває".

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