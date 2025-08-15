За даними ЗМІ, росіянам вдалося вплинути на склад американської делегації, яку Трамп везе на Аляску.

Сьогоднішня зустріч на Алясці має принести припинення вогню в Україні. Про це заявив президент США Дональд Трамп у коментарі журналістам у літаку дорогою на Аляску.

"Я хочу певних речей, я б хотів припинення вогню. Я хочу побачити припинення вогню в найкоротші терміни. Не знаю, чи відбудеться це сьогодні. Я буду незадоволений, якщо сьогодні цього не станеться", - сказав Трамп.

Президент США також попередив, що якщо розмова з Путіним не складатиметься, то він просто покине зустріч.

Відео дня

"Ми збираємося зустрітися з президентом Путіним на Алясці, і я думаю, що все спрацює добре. А якщо ні, я поїду звідти дуже швидко. Я просто піду", - зазначив Трамп.

Тим часом телеканал CNN із посиланням на неназваного європейського чиновника пише, що Трамп не взяв із собою на Аляску спецпосланця із питань України Кіта Келлога, який хотів узяти участь у саміті. За словами високопоставленого чиновника вже з адміністрації самого Трампа, росіяни називають Келлога занадто проукраїнським, а тому вважають його присутність на саміті "контрпродуктивною".

Зустріч на Алясці: останні новини

Як писав УНІАН, в Офісі президента України назвали три основні критерії, за якими оцінюватимуть зустріч Путіна з Трампом на Алясці. При цьому Київ вважає неприпустимим торг українськими територіями.

Також ми розповідали, що в Кремлі не планують підписувати з Трампом будь-які документи під час саміту на Алясці. Однак, якщо будуть усні домовленості, про це повідомлять пресі.

Вас також можуть зацікавити новини: