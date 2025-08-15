На спільній пресконференції Путін зробить заяви.

Російська сторона не планує підписувати жодних документів та угод за підсумками зустрічі Володимира Путіна і Дональда Трампа на Алясці. Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

Він зазначив, що на зустрічі обговорюватимуть "питання, пов'язані з українським врегулюванням".

"Президент Путін і президент Трамп мають намір розмовляти, вони готові розмовляти, і будуть обговорювати найскладніші питання", - сказав він.

Водночас Пєсков заявив, що підписання жодних документів на зустрічі не очікується, проте на прес-конференції Путін зробить заяви.

"Нічого не очікується. Нічого не готувалося і навряд чи буде якийсь документ. Але, враховуючи, що буде спільна пресконференція, Путін окреслить домовленості і розуміння, яких вдасться досягти".

Він також заявив, що війна в Україні - "складна і багатогранна субстанція" і поскаржився, що "адекватної відповіді з боку європейців вони, мабуть, не дочекаються".

Також, відповідаючи на запитання про те, чи буде під час зустрічі враховуватися позиція українського президента Володимира Зеленського, Пєсков заявив, що наразі йдеться про РФ і США, а обговорення з українською стороною "належить до наступних етапів".

Також раніше глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що у російської сторони "є аргументи, є зрозуміла, чітка позиція", і вона буде викладена на переговорах на Алясці".

Він додав, що в цьому питанні чимало було зроблено під час візитів до Москви Стіва Віткоффа і що сподівається на продовження "цієї дуже корисної розмови".

Зустріч Трампа і Путіна - чого очікувати

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп під час переговорів із Путіним сподівається досягти "певного припинення бойових дій" між Україною і Росією.

При цьому Трамп заявив, що якщо на зустрічі кремлівський диктатор Путін не погодиться на припинення вогню, будуть "дуже суворі наслідки".

Нагадаємо, зустріч Трампа з Путіним має розпочатися о 22:30 за київським часом.

