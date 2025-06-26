Анастасия Рябоконь

Трамп хоче більше безпілотників і ракет, але менше винищувачів F-35 у бюджеті на 2026 рік.

У бюджетному запиті на 893 мільярди доларів до Конгресу на наступний рік президент США Дональд Трамп запропонував підвищити зарплату військовослужбовцям, наростити випуск високотехнологічних ракет і безпілотників. Але крім того, як пише Reuters, він запропонував і заходи економії за рахунок скорочення робочих місць у ВМС і зменшення кількості закуплених кораблів і винищувачів.

Бюджетний запит на оборону і національну безпеку на 2026 рік становить 892,6 мільярда доларів. Він не змінився порівняно з поточним роком.

У бюджеті на 2026 рік Трамп запросив менше винищувачів F-35 виробництва Lockheed Martin. Видання нагадує, що в останній рік перебування на посаді попередній президент Джо Байден запитував 68 винищувачів F-35 у 2025 фінансовому році, запит Трампа на 2026 фінансовий рік передбачає закупівлю лише 47 винищувачів. Також Reuters пише, що скорочення закупівель винищувачів спричинило дебати в Конгресі, оскільки законопроєкт оборонного Комітету збільшує закупівлю F-35 до 69 одиниць у 2026 році, що на одну більше, ніж у запиті Байдена.

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У бюджеті Трамп запросив тільки три військові кораблі. За даними Reuters, закупівля кораблів класу Virginia виробництва General Dynamics і Huntington Ingalls Industries, а також 15 інших кораблів буде включена в окремий законопроєкт про асигнування.

Бюджет передбачає підвищення зарплати військовослужбовцям на 3,8%, а також скорочення видатків завдяки виведенню з експлуатації застарілого озброєння, включно з кораблями і літаками. Згідно з планом, ВМС скоротять штат цивільних службовців на 7 286 осіб.

Бюджет передбачає купівлю відносно невеликої кількості ракет Precision Strike Missile, які замінять армійські тактичні ракети (ATACMS), що використовуються в Україні. Також зазначається, що в бюджеті збільшено витрати на малі безпілотники. На думку автора матеріалу, таке рішення ухвалено після висновків, зроблених на основі військових дій в Україні, де безпілотні літальні апарати виявилися невід'ємною частиною недорогих, але високоефективних бойових дій.

Автор статті пише, що бюджет демонструє увагу Пентагону до закупівель боєприпасів і ключових систем озброєнь. Це означає, що ВПС США продовжують інвестувати в спільні протиповітряні ракети збільшеної дальності та протикорабельні ракети великої дальності, які можуть бути більш ефективними в Тихому океані.

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Коментуючи бюджетний запит, Білий дім заявив, що фінансування буде використано для стримування китайської агресії в Індо-Тихоокеанському регіоні. А також для відродження оборонної промислової бази.

До бюджету також включено заходи, пов'язані з ядерною зброєю, здійснювані Міністерством енергетики, і збільшено фінансування внутрішньої безпеки. Але туди не закладено коштів на створення нової системи ППО - протиракетного щита "Золотий купол". Його Трамп направив до Конгресу окремим бюджетним запитом.

Використання винищувачів F-35

Нагадаємо, що Міністерство оборони США у своєму оборонному запиті також пропонувало вдвічі скоротити кількість винищувачів F-35, які мають бути придбані для Повітряних сил, - з 48 до 24 одиниць. ЗМІ зазначали, що це найнижчий показник за весь час реалізації оборонної програми США.

Разом з тим, закупівлю цього типу винищувачів нарощує Велика Британія, яка планує купівлю 12 літаків покоління F-35A. Ці винищувачі мають широкий спектр застосування, є носіями не тільки звичайної, але ядерної зброї.

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