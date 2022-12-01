Україна отримає від Іспанії черговий пакет допомоги для посилення спроможності ЗСУ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков на спільному брифінгу з міністром оборони Іспанії Маргаритою Роблес в Одесі. Він зазначив, що не може оголосити всі речі, які увійдуть в пакет.
"Сьогодні ми обговорювали чергові пакети допомоги від Іспанії, які наші ЗСУ отримають для посилення спроможності… Деякі речі, які входять в пакет, ми не розголошуємо з міркувань безпеки. Коли вони будуть вже у застосуванні ЗСУ, тоді я зможу про щось повідомити. Можу сказати, що в нас була дуже продуктивна розмова. Ми говорили і про посилення сухопутного компоненту, в тому числі продовження підтримки протиповітряної оборони і посилення компоненту нашого флоту", - сказав він.
Резніков підкреслив, що, коли РФ почала використовувати тактику терору проти об’єктів інфраструктури України, намагаючись занурити країну в темряву і холод, то першою на заклик про посилення протиповітряної оборони відреагувала Іспанія. За його словами, тоді було перше рішення про надання Україні системи MIM-23 HAWK.
"Це системи ППО, зараз йде підготовка цих систем, і скоро ми їх отримаємо саме від наших іспанських друзів", - сказав Резніков.
Як Іспанія допомогає Україні
Відомо, що Іспанія з початку повномасштабної вторгнення Російської Федерації надає допомагу Україні.
У вересні транспортні літаки Повітряних сил ЗС Іспанії здійснили 5 рейсів, щоб доставити 75 піддонів великокаліберних боєприпасів для Збройних сил України.
У жовтні Іспанія передала Україні позашляховики, машини швидкої допомоги та медикаменти.
Нещодавно Маргарета Роблес оголосила про передання двох додаткових зенітно-ракетних комплексів Hawk на додачу до вже анонсованих чотирьох.
Крім того, у Міністерстві закордонних справ Іспанії заявили, що передадуть Україні п'яти груп генераторів і 30 машин швидкої допомоги.
Як відомо, 30 листопада невідомі відправили українському послу у Мадриді вибухівку. В Іспанії це розслідують як теракт.
Пізніше таку ж "посилку" отримала збройова компанія у Сарагосі, яка займається виробництвом РСЗВ, які передають Україні.