Міністри оборони України та Іспанії обговорили посилення сухопутного компоненту та флоту ВМС ЗСУ, продовження підтримки ППО.

Україна отримає від Іспанії черговий пакет допомоги для посилення спроможності ЗСУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков на спільному брифінгу з міністром оборони Іспанії Маргаритою Роблес в Одесі. Він зазначив, що не може оголосити всі речі, які увійдуть в пакет.

"Сьогодні ми обговорювали чергові пакети допомоги від Іспанії, які наші ЗСУ отримають для посилення спроможності… Деякі речі, які входять в пакет, ми не розголошуємо з міркувань безпеки. Коли вони будуть вже у застосуванні ЗСУ, тоді я зможу про щось повідомити. Можу сказати, що в нас була дуже продуктивна розмова. Ми говорили і про посилення сухопутного компоненту, в тому числі продовження підтримки протиповітряної оборони і посилення компоненту нашого флоту", - сказав він.

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Резніков підкреслив, що, коли РФ почала використовувати тактику терору проти об’єктів інфраструктури України, намагаючись занурити країну в темряву і холод, то першою на заклик про посилення протиповітряної оборони відреагувала Іспанія. За його словами, тоді було перше рішення про надання Україні системи MIM-23 HAWK.

"Це системи ППО, зараз йде підготовка цих систем, і скоро ми їх отримаємо саме від наших іспанських друзів", - сказав Резніков.

Як Іспанія допомогає Україні

Відомо, що Іспанія з початку повномасштабної вторгнення Російської Федерації надає допомагу Україні.

У вересні транспортні літаки Повітряних сил ЗС Іспанії здійснили 5 рейсів, щоб доставити 75 піддонів великокаліберних боєприпасів для Збройних сил України.

У жовтні Іспанія передала Україні позашляховики, машини швидкої допомоги та медикаменти.

Нещодавно Маргарета Роблес оголосила про передання двох додаткових зенітно-ракетних комплексів Hawk на додачу до вже анонсованих чотирьох.

Крім того, у Міністерстві закордонних справ Іспанії заявили, що передадуть Україні п'яти груп генераторів і 30 машин швидкої допомоги.

Як відомо, 30 листопада невідомі відправили українському послу у Мадриді вибухівку. В Іспанії це розслідують як теракт.

Пізніше таку ж "посилку" отримала збройова компанія у Сарагосі, яка займається виробництвом РСЗВ, які передають Україні.

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