Через перебої в роботі постраждали близько 3000 пасажирів

Аеропорт Мюнхена в Німеччині, другий за величиною транспортний вузол країни, в ніч на п'ятницю припиняв польоти після виявлення кількох невідомих дронів.

Як пише Spiegel, сімнадцять вильотів було скасовано, а 15 рейсів, що прибували, було перенаправлено в Штутгарт, Нюрнберг, Відень і Франкфурт.

Кілька людей повідомили про те, що бачили дрон біля аеропорту, повідомила федеральна поліція. Пізніше їх також бачили над територією аеропорту. Чи був це один дрон, чи кілька, спочатку не було зрозуміло.

Відео дня

Злітно-посадкові смуги були закриті того ж вечора з 22:18. Співробітники федеральної поліції і поліції штату вели моніторинг території і шукали літаючі об'єкти і підозрілих осіб, але безуспішно. Також було задіяно поліцейський вертоліт.

Згідно із заявою, польоти в Мюнхені були спочатку обмежені, а потім повністю припинені після виявлення дронів. За даними оператора аеропорту, через перебої в роботі постраждали близько 3000 пасажирів. Для них було встановлено розкладачки, надано ковдри, напої та закуски.

За даними Reuters, який посилається на службу Flightradar24, аеропорт відновив роботу рано вранці, проте офіційного підтвердження цьому не надходило.

Дрони над європейськими аеропортами

Нагадаємо, у Данії наприкінці вересня через загрозу безпілотників кілька разів закривали аеропорти.

Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі розкритикував Європейський Союз за нездатність захистити свої аеропорти і наголосив, що невідомі дрони, які порушують повітряний рух, повинні збиватися.

Вас також можуть зацікавити новини: