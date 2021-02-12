Трасу, на якій сталася масова ДТП, перекрили в обох напрямках.

В американському місті Форт-Уерт, в Техасі сталася наймасштабніша дорожньо-транспортна пригода в цьому році, внаслідок якої були розбиті 133 автомобілі.

Про це повідомляє місцеве видання Dallas Morning News.

На цей час відомо, що через аварію загинули як мінімум шість осіб, ще 65 постраждали. Причиною ДТП стало заледеніння дороги.

Очікується, що кількість постраждалих зростатиме, оскільки все більше людей звертаються за допомогою.

Трасу, на якій сталася масова ДТП, перекрили в обох напрямках.

За даними ЗМІ, великі аварії через погодні умови сталися і в інших частинах штату. У них загинули ще не менше трьох осіб.

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Автор: Денис Прядко