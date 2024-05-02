Він стверджує, що захоплювався нею ще з підліткового віку.

Генеральний директор Telegram Павло Дуров заявляє, що розуміє 95% письмової української мови.

Зокрема, він зазначив у Telegram, що українська мова була цікавою для нього з підліткового віку, оскільки родина його матері походить з України. Як лінгвіст за освітою, він захоплювався відмінностями і схожістю між українською і російськими мовами.

При цьому, Дуров повідомив, що використовував додаток DuoLingo для проходження уроків з української мови з метою продовження практикування після 2022 року. Так, у цьому додатку він набрав 5403 балів досвіду з української мови. "Наразі, під час перегляду Telegram-каналів, я розумію близько 95% письмової і 85% розмовної української мови", - наголосив Дуров.

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Також він повідомив, що інколи змушений запитувати інженерів Телеграму з України, аби ті пояснили йому нюанси значень. Дуров стверджує, що вивчення української мови допомогло йому краще розуміти інші слов'янські мови. Зокрема, у нього покращилося сприйняття польської і чеської мов.

"Найважливіше, здатність читати українською без перекладу дозволяє мені переконатися, що процеси модерування у Telegram є справедливими для усіх сторін і що неточний переклад не впливає на будь-які рішення у складних ситуаціях, які доходять до рівня генерального директора", - наголосив Дуров.

Заборона Telegram в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, в Україні пропонують заборонити Telegram під час війни. На думку голови Комітету виборців України, політолога Олексія Кошеля, за допомогою Telegram росіяни, можливо, мають доступ до персональних даних українців.

Нагадаємо, нещодавно раптово припинили роботу офіційні боти українських спецслужб, наступного дня Telegram розблокував іх.

У Національній раді з питань телебачення та радіомовлення наполягають на небхідності регулювання роботи Telegram в Україні. Крім того, поза мессенджером мають бути офіційні державні організації.

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