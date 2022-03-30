З 3 березня мережа закрила магазини, а після перерви вирішила вийти з ринку.

Данський меблевий ритейлер JYSK повністю покидає російський ринок. З 3 березня всі магазини мережі були закриті.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Після чотирьох тижнів тимчасового закриття магазинів JYSK в Росії стало зрозуміло, що JYSK закриється назавжди і повністю покине Росію", - йдеться у повідомленні.

Генеральний директор Ян Бьоґ заявив, що компанія мала гарний старт в Росії, однак у нинішній ситуації "керівництво та наші власники не бачать альтернативи закриттю нашої діяльності в РФ".

З 31 березня магазини JYSK в Росії тимчасово відкриються, щоб здійснити розпродаж. Після того, як товари будуть розпродані, магазини будуть закриються назавжди.

"Співробітники JYSK отримають заробітну плату відповідно до місцевих правил у рамках закриття", - додають в повідомленні.

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