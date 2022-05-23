Кнайсль покинула посаду слідом за екс-канцлером Німеччини Шредером.

Колишня голова австрійського МЗС Карін Кнайсль, яка оскандалилася через танець з Володимиром Путіним на своєму весіллі, залишила раду директорів "Роснефти".

Про це йдеться в повідомленні компанії, опублікованому російськими ЗМІ.

"Прес-служба ПАТ НК "Роснефть" інформує про заяву, що надійшла від пані Карін Кнайсль, про відставку з посади члена Ради директорів компанії. У заяві зазначено, що вона набирає чинності з 20 травня. Документ також містить відмову від продовження повноважень пані Кнайсль в раді директорів компанії на другий термін. У зв'язку з цим зверненням компанія дякує Карін Кнайсль за спільну роботу протягом останніх десяти місяців, які відрізнялися складною пандемічною і міжнародною обстановкою", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 19 травня, Європейський парламент ухвалив резолюцію, що закликає ЄС ввести санкції проти європейців, які все ще входять до рад директорів великих російських фірм. Йдеться, зокрема, про російського лобіста Герхарда Шредера, а також колишню голову МЗС Австрії Карін Кнайсль, яка є членом наглядової ради "Роснефти" і запам'яталася громадськості своїми танцями з Путіним.

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер залишив посади голови ради директорів російської Державної компанії "Роснефть" 20 травня. Він був членом правління російської державної нафтової компанії "Роснефть", заробляючи на ній, згідно з загальнодоступними даними, $600 тис. на рік. У лютому він також був висунутий до складу ради директорів російського газового монополіста "Газпром".

Незабаром після початку війни в Україні співробітники офісу Шредера в Берліні звільнилися на знак протесту через його відмову піти зі своїх постів в російських компаніях. Попри те, що колишній німецький канцлер втратив своє офісне приміщення, він буде отримувати щомісячну допомогу в розмірі 8300 євро.

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