Шредер відмовився віддати документи про розмови зі своїм другом Путіним

Уряд Німеччини не буде подавати звіт про службові документи за час, коли посаду канцлера обіймав Гергард Шредер.
Коаліція зняла цей пункт із порядку денного бюджетного комітету бундестагу, повідомив портал t-online. Зазначається, що спочатку планувалося, що комітет отримає дані про місцезнаходження службових документів із офісу Шредера.
Раніше Шредер розпорядився передати ці матеріали у Фонд Фрідріха Еберта, після того, як партія влітку 2025 року закрила його офіс. Таким чином він не виконав багаторічні вимоги державного архіву передати службові документи йому.
Зазначається, що ще в травні 2022 року бюджетний комітет бундестагу вимагав від відомства федерального канцлера забезпечити збереження службових документів з офісу Шредера як колишнього канцлера. Згодом канцелярія офіційно звернулася до його офісу із вимогою передати 178 конкретних архівних папок. Однак, ця вимога так і не була виконана.
За інформацією порталу, у папках містяться протоколи засідань, особисте листування, рукописні нотатки та документи про зустрічі, в тому числі короткий виклад переговорів Шредера з російським диктатором Володимиром Путіним. У Фонді Фрідріха Еберта ці папери залишаються закритими для громадськості.
Шредер і заяви про війну в Україні
Восени 2023 року ексканцлер і друг Путіна Герхард Шредер заявив, що США нібито зірвали "мирні переговори" між Україною і РФ на початку повномасштабного вторгнення. При цьому, як він зазначав, українська влада запрошувала його як посередника на таких переговорах.
"У 2022 році я отримав запит від України про те, чи можу я бути посередником між РФ і Україною. Питання полягало в тому, чи зможу я передати повідомлення Путіну", - заявив ексканцлер.
А вже навесні 2024 року Шредер підтримав "заморожування" війни в Україні.