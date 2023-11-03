Білий дім попереджає Ізраїль. що страждання цивільного населення в Газі послаблять громадську підтримку війни проти ХАМАС.

На тлі наступу Ізраїлю в секторі Гази та міжнародного засудження дій ізраїльських сил в регіоні державний секретар Ентоні Блінкен втретє за місяць прибув до країни. Як пише CNN, він зустрінеться з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньяху та іншими високопоставленими посадовими особами.

У коментарях для преси перед вильотом Блінкен сказав, що планує поговорити з ізраїльським урядом про "кампанію проти терористичної організації ХАМАС, яка триває" та "заходи, які необхідно вжити для захисту цивільних осіб".

"Коли я бачу палестинську дитину, хлопчика чи дівчинку, витягнутих з-під уламків будівлі, що зруйнувалася, це вражає мене так само сильно, як коли я бачу дитину в Ізраїлі чи десь ще. Це те, на що ми зобов’язані відреагувати, і ми це зробимо", – зазначив він. Блінкен не конкретизував, про які саме кроки для захисту мирного населення йдеться.

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Він також не відповів на запитання про те, чи, за оцінкою США, Ізраїль досі демонстрував стриманість. Держсекретар США водночас засудив палестинське угруповання ХАМАС та "цинічне та жахливе" використання цивільних осіб в ролі живого щита, а також розміщення сил у цивільній інфраструктурі, до яких вдаються бойовики.

Як і під час попередніх візитів, Блінкен має намір обговорити питання щодо звільнення близько 200 заручників, яких бойовики ХАМАС захопили під час масованої атаки по Ізраїлю 7 жовтня.

Запобігання розширенню конфлікту, забезпечення надходження гуманітарної допомоги для населення Гази та проведення евакуації цивільних осіб також будуть серед обговорюваних питань.

Ще одним зі своїх пріоритетів під час візиту Блінкен назвав обговорення умов встановлення "міцного, сталого миру, довготривалої, сталої безпеки як для ізраїльтян, так і для палестинців".

Позиція США щодо операції Ізраїлю в секторі Гази

Президент США Джо Байден і його команда надсилають прямі попередження Ізраїлю про те, що страждання цивільного населення в Газі послаблять громадську підтримку війни проти ХАМАС. Радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван наголошував, що США "не схвалююють вбивства невинних людей, будь то палестинці, ізраїльтяни або інші люди".

Джерела CNN стверджують, що офіційні особи в уряді США попередили своїх ізраїльських колег про вплив їхній дій на тлі того, як дедалі більше світових гравців засуджують операції Ізраїлю в секторі Гази. Приміром, арабські країни різко критикують кампанію Ізраїлю, низка країн, зокрема, Йорданія та Бахрейн, відкликали своїх послів. Також дії ЦАХАЛ різко критикують в ООН, називаючи їх "звірством" і припускаючи, що окремі напади можуть бути воєнними злочинами.

"Ми постійно говоримо, що у них не буде нагоди, щоб робити те, що вони хочуть, якщо ці повідомлення ​​про смерть і руйнування, які відбуваються в Газі, продовжуватимуть з’являтися день за днем. Це повідомлення повторюється на всіх рівнях цілий день, щодня", – каже джерело.

Головний дипломат США Блінкен неодноразово заявляв, що не може бути повернення до "статусу-кво" з ХАМАС. Ізраїльські офіційні особи заявляли, військовою метою є ліквідувати угруповання ХАМАС. Водночас США не підтримують встановлення Ізраїлем контролю над сектором Гази. Під час свідчень у Конгресі в понеділок Блінкен заявив, що "найбільш доцільним було б, щоб ефективна та відроджена Палестинська влада відповідала за управління та, зрештою, за безпеку Гази".

Вашингтон на цьому тлі стикається з проблемами з надання допомоги Ізраїлю. Адміністрація Байдена надіслала до Конгресу запит на 106 мільярдів доларів, що мали бути спрямовані на допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню, а також на посилення кордону США та Мексики. Утім республіканці в Палаті представників виступили за окремий розгляд цих питань. Напередодні Палата представників США схвалила законопроект про надзвичайну допомогу Ізраїлю на суму 14,3 мільярда доларів. ЗМІ повідомляли, що Байден, ймовірно, ветує цей закон, а Сенат заявляв, що не підтримає його.

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