Після того, як французький уряд звалився, протримавшись при владі менше доби, європейські чиновники і дипломати висловили побоювання, що лідерство президента Еммануеля Макрона в таких міжнародних питаннях, як Україна і сектор Газа, буде фатально ослаблено. Деякі побоювалися, що в результаті вся економіка єврозони незабаром може опинитися під загрозою, пише Politico.

"Франція занадто велика, щоб впасти, тому ця нескінченна політична нестабільність ставить під загрозу всю єврозону", - заявив європейський дипломат. - Це головна тема всіх сьогоднішніх розмов".

Як підкреслюється в статті, Франція - друга за величиною економіка Європейського союзу, провідний гравець у "Великій сімці", єдина ядерна держава ЄС і постійний член Ради Безпеки ООН. Не менш важливим є й те, що за часів Макрона ця політична сила, що визначає хід справ у ЄС, могла зрівнятися лише з міццю Німеччини.

"Деякі спостерігачі навіть розглядають можливість дострокової відставки Макрона з поста президента. Його термін повноважень спливає 2027 року", - йдеться у статті.

Це відкрило б можливість для успіху вкрай правого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен, що потенційно може перевернути європейську політику і спровокувати хвилю нестабільності, зазначає видання:

"Макрон відігравав ключову роль у європейських зусиллях із підтримки України та всього континенту в боротьбі з Росією, закликаючи лідерів інших країн активніше озброювати Європу власним військовим потенціалом і координуючи дії з союзниками. Його спільна ініціатива з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером щодо формування "коаліції охочих" залишається єдиною можливістю підтримати будь-яку можливу мирну угоду щодо України".

"ЄС невигідно, якщо одна з найбільших держав-членів перебуває в стані хаосу, особливо в нинішній ситуації з безпекою", - заявив чиновник єврозони.

Потужний "франко-німецький двигун" - із впливовими лідерами, які працюють разом у Парижі та Берліні, - традиційно вважається необхідною умовою для зміцнення та ефективності ЄС. Проблеми Макрона значно ускладнюють це завдання.

Французький чиновник визнав наявність проблеми. "Це залишає Францію поза увагою в той час, коли Росія вторгається на європейські території, [коли] у Китаю неймовірний надлишок промислових потужностей, а [коли] Сполучені Штати Трампа продовжують робити дурниці", - сказав він. "Я думаю, що лідерство Франції буде відсутнє. У таких умовах Франція не зможе дати те, що повинна".

6 жовтня прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню пішов у відставку, не пробувши на посаді навіть місяця. Відставка Лекорню відбулася всього через кілька годин після того, як він представив свій Кабінет міністрів. Він був сьомим прем'єр-міністром Макрона.

До цього, 8 вересня, у Франції весь уряд прем'єр-міністра Франсуа Байру було відправлено у відставку. Це сталося після того, як він спробував просунути непопулярний план економії в розмірі 44 млрд євро, що включав скасування двох державних свят і заморожування державних витрат. Уряд Байру пропрацював 9 місяців.

