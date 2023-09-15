Всю відповідальність Макрон поклав на хунту, яка прийшла до влади в результаті перевороту.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що фанцузький посол у Нігері Сільвен Ітте знаходиться в заручниках у військових, які прийшли до влади, та харчується лише "військовим пайком".

"У Нігері, поки я говорю з вами, у нас є посол і дипломатичні співробітники, які буквально взяті в заручники у французькому посольстві. Обмежили доставку їжі. Він харчується військовим пайком", — заявив глава французької держави під час поїздки в Семюр-ан-Осуа, вказавши на відповідальність солдатів, які повалили президента Мохамеда Базума і прийшли до влади 26 липня.

При цьому у президента Франції запитали про можливу репатріацію посла в Париж, на що він відповів: "Сільвен Ітте більше не має можливості виходити на вулицю, він персона нон грата, і йому не дозволяють їсти. Я зроблю те, про що ми домовимося з президентом Базумом, тому що він є законною владою, і я говорю з ним кожен день".

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Варто відзначити, що Мохамед Базум як і раніше вважається у Франції законним главою Нігеру.

Крім того, влада Буркіна-Фасо вирішила вислати військового аташе французького посольства, звинуваченого в "підривній діяльності". Йому дали два тижні, щоб він покинув країну.

"Уряд Буркіна-Фасо вирішив (...) відкликати схвалення Еммануеля Паск'є, військового аташе посольства Франції в Буркіна-Фасо, за підривну діяльність", - йдеться у повідомленні Le Figaro

Уряд Буркіна-Фасо в результаті державного перевороту також вирішив закрити свою військову місію в Парижі.

"Звинувачення в підривній діяльності явно надумано", - відреагував в Парижі представник Міністерства закордонних справ Франції.

Ситуація в Нігері - останні новини

В кінці липня в Нігері стався військовий переворот, після чого хунта оголосила про розрив угоди про присутність французьких військових. У свою чергу Париж не визнає рішення нелегітимної влади країни.

Так, Франція відмовилася виводити свої війська. Всього налічувалося близько 1500 французьких військових. Водночас офіційний Париж оголосив евакуацію своїх громадян з Нігеру через погіршення ситуації.

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