Сторони "підвели підсумки останніх заходів щодо стримування Росії"

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів переговори з главою Міністерства закордонних справ Великобританія Елізабет Трас. Сторони обговорили ситуацію навколо агресії Російської Федерації щодо України.

Про це повідомляє прес-служба Держдепартаменту США.

Відзначається, що сторони "підбили підсумки останніх заходів щодо стримування Росії від військового нарощування в Україні і навколо неї".

При цьому зазначено, що Вашингтон і Лондон "координують свої дії між собою, а також з НАТО і європейськими союзниками і партнерами, щоб спонукати Росію до деескалації напруженості і переходу її на шлях дипломатії".

Крім того, Блінкен і трас обговорили протистояння економічному тиску Китаю, а також можливості успішного завершення переговорів з Іраном щодо ядерної програми.

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Восени 2021 року в ЗМІ почала з'являтися інформація, що влада Росії перекинула багато військових і техніки до кордону з Україною.

Україна, США і ряд інших західних країн припустили, що РФ готується до вторгнення. Москва відкинула звинувачення і зажадала від штатів і НАТО "гарантій безпеки", зокрема, відмовитися від розширення Альянсу на схід.

В Альянсі стверджували, що не відмовляться від політики "відкритих дверей".

22 січня цього року в Україну прибув літак з першої з декількох партій пакету допомоги безпеці, нещодавно прийнятої Джо Байденом, а 23 січня - друга партія військової допомоги від США.

Читайте також"Все непросто, але є надія": Зеленський заспокоїв українців у новому зверненні (відео)23 січня Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд відповідних членів сім'ї з посольства в Києві.

У Міністерстві закордонних справ України вважають евакуацію співробітників Посольства США в Україні передчасної і проявом надмірної обережності.

Водночас відповідні рішення прийняли і Великобританія, Австрія, Японія, Німеччина і Австралія.

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