Рішення мають затвердити під час Генеральної конференції МАГАТЕ.

Сьогодні, 10 березня, Рада правління Міжнародного агентства з атомної енергії підтримала перепризначення Рафаеля Гроссі на посаду генерального директора організації на другий термін. Він триватиме до 2027 року.

Про це пише The Jerusalem Post. Зазначається, що до Ради директорів входять представники 35 країн.

За даними видання правління МАГАТЕ схвалило повторне призначення Гроссі шляхом акламації. Це означає, що голосування не проводилося і жодна країна не висловила заперечення.

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Тепер рішення мають затвердити під час Генеральної конференції МАГАТЕ. Вона має відбутися цієї осені.

Рафаель Гроссі - що відомо

Як відомо, аргентинського дипломата Гроссі обрали гендиректором МАГАТЕ у 2019 році.

У квітні 2022 року він був з візитом в Україні - відвідав територію Чорнобильської АЕС.

Після захоплення росіянами української ЗАЕС Гроссі разом з делегацією прибув на станцію. Це відбулось 1 вересня. Там посадовець пробув декілька годин. Згодом він оголосив, що на ЗАЕС буде працювати постійна місія агентства.

2 березня 2023 року стало відомо, що на станції відбудеться ротація експертів від МАГАТЕ.

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