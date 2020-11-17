Американські військові пояснюють, що намагаються розлютити й спровокувати іноземних ворогів у кіберпросторі.

Кіберкомандування Департаменту оборони США регулярно повідомляє про хакерські операції, які американським військовим вдалося відбити. Але останнім часом у цих повідомленнях з'явилися яскраві ілюстрації.

Читайте такожХакери з Росії і КНДР атакували розробників вакцин від коронавірусу - MicrosoftЯк повідомляє Business Insider, Кіберкомандування США почало публікувати карикатури на іноземних хакерів. Таким чином, американські військові хочуть не просто розважити своїх читачів у соціальних мережах. Малюнки - це частина умисної стратегії, націленої розлютити кіберзлочинців на тлі зусиль США захиститися від майбутніх кібератак. Про це виданню CyberScoop повідомили неназвані чиновники.

Тактика входить до більш ширших спроб американської сторони більш публічно протистояти хакерам. Зазвичай розслідування проти кіберзлочинців велися таємно. Але в останні роки США почали розголошувати інформацію про хакерські операції, щоб стримати майбутні атаки. Нові карикатури стали спробою додати до реальної відсічі ще й приниження. Також американські військові пояснюють, що додають карикатури, щоб іноземні хакери не могли хвалитися повідомленнями про сутички в кіберпросторі як свого роду почесний знак.

Читайте такожВеликобританія звинуватила Росію в підготовці кібератаки на Олімпіаду в ТокіоОдна з карикатур зображує групу кіберзлочинців, які використовують державне шкідливе програмне забезпечення Китаю, у вигляді рожевого лінивця на комп'ютері. На іншому малюнку державні хакери Росії зображені як незграбний ведмідь, який розгубив гелловінський кошик з цукерками. Карикатури повторюють іншу нетрадиційну тактику Кіберкомандування США, яка використовувалася для деморалізації іноземних ворогів. Зокрема, відомство намагалося стримати хакерів, відправляючи їм прямі повідомлення через різні платформи. Так військові хотіли повідомити злочинцям, що США добре знають про їхню діяльність.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань