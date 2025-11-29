'Йдеться про бізнес': мирний план Трампа насправді створили троє людей у Маямі-Біч, - FT

Переговорники говорили про використання заморожених активів РФ, інвестиції в Арктику та космічні проєкти.

Минулого місяця у Маямі-Біч відбулася закрита зустріч, яка може суттєво змінити підходи Вашингтона до війни Росії проти України. Учасниками таємних переговорів стали спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф та зять Джаред Кушнер та один з ключових емісарів Володимира Путіна Кирило Дмитрієв, пише Financial Times.

Вонм зібрались, щоб обговорити можливий план припинення війни. Але, за даними західних співрозмовників, справжня мета була значно ширшою.

За інформацією джерел, російський переговорник Кирило Дмитрієв, глава суверенного фонду РФ та довірена особа Путіна, представив американцям масштабну схему відновлення російської економіки на 2 трильйони доларів. В основі — приватні американо-російські проєкти, доступ до багатств Арктики та використання близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів у Європі. За його задумом, ці кошти могли б стати інвестиційним фундаментом, у тому числі — для "реконструкції України під керівництвом США".

До зустрічі Віткоффа та Дмитрієва долучився й Джаред Кушнер, власник інвестиційного фонду Affinity Partners і зять президента США. Саме він разом із Віткоффом мав би забезпечити американському бізнесу перевагу над європейським у майбутніх російських та арктичних проєктах.

План Дмитрієва передбачав і амбітніші речі: спільні американсько-російські розробки космічних технологій, включно з місією на Марс у партнерстві зі SpaceX. За задумом Кремля, це допомогло б переконати Вашингтон розглядати Росію не як загрозу, а як економічну можливість — підхід, який Москва просувала ще до інавгурації Дональда Трампа.

"Йдеться про бізнес"

У Кремлі намагаються використати бізнес-інтереси для зміни геополітики: багатомільярдні угоди в енергетиці та видобутку рідкісноземельних металів могли б змінити карту Європи та послабити зв’язки США з європейськими союзниками.

Ознакою серйозності намірів стали й зустрічі представників найближчого оточення Путіна — Тимченка, Ковальчука та братів Ротенбергів — із американськими компаніями. На перемовинах обговорювали навіть можливе "відродження" газопроводу "Північний потік", попри його підрив та санкції ЄС.

На Заході до таких ініціатив ставляться вкрай насторожено. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск охарактеризував суть процесу коротко:

"Ми знаємо, що йдеться не про мир. Йдеться про бізнес".

Мирний план Трампа - останні новини

Як повідомляв УНІАН, США готові визнати претензії Росії на Крим і Донбас, які вона окупувала силою. Однак, навіть такого "щедрого подарунка" може бути недостатньо, щоб схилити лідера РФ Володимира Путіна до припинення війни, пише The Telegraph.

Водночас журналіст Джеймі Деттмер писав, що "мирний план" США, який значною мірою вимагає піти на поступки Росії, може бути максимумом, на який може розраховувати Україна.

