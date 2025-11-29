Навіть такий "щедрий подарунок" може не схилити Путіна до перемир'я.

США готові визнати претензії Росії на Крим і Донбас, які вона окупувала силою, однак навіть такого "щедрого подарунка" може бути недостатньо, щоб схилити лідера РФ Володимира Путіна до припинення війни, пише The Telegraph.

"Це огидна пропозиція, зрада України і удар по міжнародному порядку. Але вона майже напевно не настільки огидна, зрадницька або руйнівна, щоб покласти край війні", - зазначає видання.

Видання нагадує, що початковий мирний план із 28 пунктів вимагав від України відмовитися від контрольованих нею територій на Донбасі. Згодом цю вимогу було пом'якшено після переговорів з українською делегацією в Женеві, і це питання було відкладено до майбутніх переговорів Дональда Трампа і Володимира Зеленського.

Водночас спецпредставник Трампа Стів Віткофф натякнув, що США можуть визнати контроль РФ над цією територією. В обмін Зеленському можуть бути запропоновані поступки, на що Путін натякнув, пообіцявши повернути невеликі ділянки окупованої території в Херсонській і Запорізькій областях:

"Тим не менш, ця пропозиція, ймовірно, необхідна, але недостатня для того, щоб Росія склала зброю. Можливо, до неї будуть додані інші "підсолоджувачі".

Однак якщо вимоги Путіна про додаткові території не будуть задоволені, і не тільки, у російського лідера мало стимулів припиняти бойові дії, зазначає видання.

Так, хоча втручання Європи допомогло Україні пом'якшити план із 28 пунктів на переговорах у Женеві, проте ні Брюссель, ні Київ наразі не можуть змусити Москву прийняти їхнє бачення миру:

"Згідно з більшістю оцінок розвідки, Путін радий продовжувати війну, яку, на його думку, його армія виграє, нехай навіть і ціною колосальних витрат. Таким чином, він має перевагу у вигляді важеля впливу: або угода дає йому те, що він хоче, або він жертвує ще більше російських солдатів, грошей і техніки, щоб це отримати".

Подарунок Віткоффа Путіну має бути набагато огиднішим, щоб умилостивити російського диктатора, підсумовує The Telegraph.

Мирний план - чого хоче Путін

Як писало WSJ, "мирний план" США і реакція на нього лідера РФ Володимира Путіна демонструє, що заявлені цілі Росії виходять далеко за рамки завоювання східної України.

Заяви Путіна свідчать про те, що в кінцевому підсумку він хоче позбавити Україну суверенітету, відновити вплив Москви на Київ і зупинити вторгнення Організації Північноатлантичного договору в регіон, який Росія вважає своєю сферою впливу.

