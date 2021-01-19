Коли Трамп приземлиться в штаті Флорида, він вже не буде президентом країни.

Переможець виборів Джо Байден офіційно стане президентом США завтра. І його попередний Дональд Трамп не планує йти на церемонію інавгурації. Натомість він покине Вашингтон рано вранці.

Про це пише CNN. Бажаючи востаннє відчути смак президенства, Трамп хоче востаннє використати "борт номер один", щоб полетіти в Палм-Біч, штат Флорида. Літак вирушить з бази ВПС "Ендрюс" в середу вранці. Трамп прибуде на курорт, коли Байден вже стане 46-м президентом США.

Читайте такожNewsweek: Європейці раді Байдену, але не стануть на його бік проти РосіїЯк повідомляє CNN, Трамп сказав людям зі свого оточення, що йому не хоче покидати Вашингтон вже в ролі звичайно громадянина, а не президента. До того ж, йому не хочеться просити Байдена дозволу використати президентський літак. Разом з тим, Байдени точно побачать, як Трампи виїжджають з Білого дому. Тому що перед днем інавгурації вони переночують в гостьовому домі президента "Блер-хаус", розташованому через дорогу. Використати його сім'ї наступного президента США запропонував Держдепартамент, а не Трампи, які відмовилися контактувати зі своїми нступниками.

Виселення Дональда і Меланії Трамп з Білого дому пройде спокійно. Тому що, зважаючи на всі заходи безпеки у Вашингтоні, зібрати великий натовп прихильників буде неможливо. Коли Трамп прибуде на військову базу "Ендрюс", там відбудуться "проводи" у військовому стилі, на які прийде цілий натовп шанувальників.

Читайте такожРашагейт: у США розсекретять документи про зв’язки Трампа з РосієюЗа словами неназваного чиновника, церемонія буде схожа на від'їзд президента США з державним візитом. Втім, будуть і певні пишні елементи. Гвардія буде одягнена в спеціальну парадну форму. Буде залучений військовий оркестр. Трамп пройде по червоному килимі. А військові зроблять 21 салютний постріл.

Чи посадять Трампа за ґрати?

Про те, що Трамп може сісти за ґрати, коли вже не буде президентом, писало видання TIME. Журнал теж перелічував цілу низку порушень, які можуть вилитися в кримінальні справи проти 45-го президента США. Однак, питання, чи допустити таке переслідування, буде одним з найбільших викликів для адміністрації Байдена.

У свою чергу, видання New York Times писало, що засудження Трампа - це погана ідея. Є причини вважати, що багато справ проти нього буде важко довести до кінця. Але сам процес зробить з нього "мученика". Трамп так зможе відібрати увагу американців у свого наступника і підготувати своє повернення.

Видання ж Politico писало, що 45-й президент США точно не стане ще й 47-м. І для цього існує три вагомі причини. Хоча б тому, що в Республіканській партії вистачає енергійних й амбітних політиків. І вірність до Трампа швидко випарується.

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Переклад: Лесь Димань