Рятувальники нагадали, що в Середземному морі загинуло понад 1150 осіб у спробах потрапити до Європи.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пожартував про політику щодо біженців, через що нарвався на хейт. На конгресі Євангельської церкви канцлер говорив про велику кількість мігрантів, які вже кілька місяців приїжджають до Німеччини.

"Я вже пожартував в Європейській Раді: у Німеччині повинен бути великий пляж на Середземному морі. Насправді до Німеччини прибуває більше біженців, які прибувають до Європи через Середземне море, ніж до окремих країн, що межують із Середземномор'ям", - цитує німецького політика видання Bild.

Рятувальники з "Морського дозору", які категорично виступають проти посилення політики надання притулку, повідомили: "Тільки в 2023 році в Середземному морі загинуло понад 1150 осіб, і те, що канцлер Шольц сказав, є поганим жартом. Той, хто може посміятися над цим, не повинен керувати державою".

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Впливова представник СДПН Ліллі Блаудсун заявила: "Канцлер соціал-демократів ніколи не повинен так говорити про людей".

Критика виходить і від члена Бундестагу від ХДС Матіаса Хауера: "Іншим соромно через те, про що жартує Олаф Шольц. Федеральний канцлер, звичайно, не повинен сміятися над стражданнями людей".

Сам Шольц пояснив, що Європа "повинна зуміти встановити систему солідарності, солідарний підхід". Держави-члени ЄС більше не повинні відчувати провину і некомпетентність. Натомість необхідний справедливий механізм розподілу біженців.

Довідка УНІАН. Країна призначення № 1 для нелегальної міграції в Європі — Німеччина, за нею йдуть Франція та Іспанія. Цього року близько 136 тисяч мігрантів подали прохання про надання притулку в Німеччині, в основному сирійці та афганці.

Основна проблема в ЄС в тому, що розподіл не працює, а люди гинуть біля воріт Європи. З 2014 року в Середземномор'ї потонули понад 26,8 тисячі мігрантів.

Біженці в Європі - останні новини

У четвер, 9 червня, міністри внутрішніх справ ЄС погодили процедури надання притулку на зовнішніх кордонах. У центрах суворого режиму протягом трьох місяців має бути перевірено, чи є у когось шанс на притулок. В іншому випадку він повинен повернутися назад. Все це повинно відбутися протягом півроку.

Женевський центр моніторингу внутрішнього переміщення повідомив, що кількість внутрішньо переміщених осіб у всьому світі у 2022 році досягло позначки в 71,1 мільйона чоловік. Згідно з інформацією IDMC, майже три чверті переміщених осіб у світі живуть у 10 країнах світу, включаючи Україну, Сирію, Афганістан, Демократичну Республіку Конго та Судан. Основною причиною значного переміщення осіб у цих державах у 2022 році стала війна.

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