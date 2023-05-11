Загалом в Україні зафіксовано майже 17 мільйонів переселенців.

Кількість внутрішньо переміщених осіб у всьому світі у 2022-му році досягла позначки в 71,1 мільйона чоловік.

Як повідомляє Reuters з посиланням на Женевський центр моніторингу внутрішнього переміщення (IDMC), причиною цього є в тому числі і війна в Україні.

У порівнянні з 2021-м роком цифра біженців зросла на 20%. Окрім воєнних дій в Україні переміщення осіб спричинені стихійними лихами, наприклад, як мусонні повені у Пакистані.

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Згідно з інформацією IDMC, майже три чверті переміщених осіб у світі живуть у 10 країнах світу, включаючи Україну, Сирію, Афганістан, Демократичну Республіку Конго (ДРК) та Судан. Основною причиною значного переміщення осіб у цих державах у 2022-му році стала війна.

"Конфлікти та насильство спричинили 28,3 мільйона внутрішніх переміщених осіб у всьому світі, що втричі перевищує середньорічний показник за останнє десятиліття", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, торік війна в Україні спричинила майже 17 мільйонів переселенців.

Генеральний секретар Норвезької ради у справах біженців, котра заснувала IMDC у 1998-му році, Ян Егеланд прокоментував сильний ріст кількості переміщених осіб:

"Конфлікт і лиха об’єдналися минулого року, щоб посилити існуючу вразливість і нерівність людей, викликавши переміщення в небачених раніше масштабах. Війна в Україні також спричинила глобальну кризу продовольчої безпеки, яка найбільше вдарила по внутрішньо переміщеним особам. Ця ідеальна буря підірвала багаторічний прогрес, досягнутий у зменшенні глобального голоду та недоїдання", - відзначив Егеланд.

ВПО України: це варто знати

Україна подолала кризовий поріг за кількість внутрішньо переміщених осіб. У березні він досяг п’ять мільйонів заявок.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд заборонив стягнення комунальної заборгованості з ВПО.

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