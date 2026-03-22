Нового верховного лідера Ірану народ знає лише з зображень, створених ШІ, – WSJ

Оскільки Моджтаба Хаменеї не з'являється на публіці, в Ірані поширюються чутки про його серйозне поранення або загибель.

Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї з моменту свого офіційного обрання на посаду не з'являвся на публіці. Звернення замість нього зачитували диктори телебачення. Не публікувалися й відео з його заявами. Через це посилюються чутки, що Хаменеї був важко поранений або ж убитий під час ударів США та Ізраїлю, пише The Wall Street Journal.

Моджатаба Хаменеї замінив на посаді свого батька Алі, який загинув у перший день війни в результаті авіаудару Ізраїлю. Тоді ж загинули інші родичі верховного лідера: дружина, сестра і маленький син. Сам Моджтаба Хаменеї також отримав поранення, але "питання полягає в тому, наскільки воно було важким".

Директор національної розвідки США Тулсі Габбард сказала, що Хаменеї отримав дуже важкі поранення. Але, незважаючи на хаос в іранському керівництві, режиму вдається зберегти контроль всередині країни.

Двоє іранських чиновників у приватному порядку заявили виданню, що Хаменеї був поранений, але заперечують, що він недієздатний. Вони сказали, що він переховується з міркувань безпеки.

Як пишуть журналісти, іранський режим публікує фотографії, на яких Хаменеї часто зображений у явно вигаданих сценах для пропагандистських цілей. Багато з них, схоже, згенеровані штучним інтелектом, зазначається в статті. Серед таких – нова фотографія профілю для облікового запису Хаменеї в соцмережі X.

У мережі мало відео з новим лідером Ірану

У минулому Хаменеї також вкрай рідко з'являвся на публіці. Він дав лише одне інтерв'ю, у 2021 році, в якому говорив про сім'ю. Також державні ЗМІ Ірану публікували відео, на якому Хаменеї дає релігійний урок. У результаті "народ Ірану мало що знає про свого нового верховного лідера".

Над відсутністю Хаменеї в публічному просторі глузують противники режиму. У соцмережах стало вірусним відео, на якому прихильники Хаменеї вітають його картонну фігуру. У відповідь державні ЗМІ показують явно згенеровані ШІ плакати, білборди та відео, за допомогою яких підсилюють меседж про спадкоємність між батьком і сином. На зображеннях Хаменеї часто стоїть поруч зі своїм батьком і Рухоллою Хомейні, першим верховним лідером Ісламської Республіки.

Доля Моджтаби Хаменеї

Нагадаємо, що розвідки світу не можуть з упевненістю сказати, де зараз перебуває верховний аятолла Ірану. Також невідомий стан його здоров'я. Журналісти зазначають, що і ЦРУ, і Моссад відстежують ознаки перебування Хаменеї, оскільки є дані про те, що він вижив під час ліквідації попереднього керівника іранського режиму.

