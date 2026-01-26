В Ірані готуються до удару США найближчим часом, - ЗМІ

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї переховується в підземному укритті.

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї переховується в підземному укритті через попередження з боку військових та силових структур про можливий удар з боку США, повідомляє The Jerusalem Post.

Видання зазначає, що укриття складається з низки тунелів в столиці Ірану Тегерані.

За інформацією іранського опозиційного ЗМІ Iran International, Масуд Хаменеї, третій син аятолли, взяв на себе управління повсякденними обов'язками верховного лідера і виступає основним каналом зв'язку з виконавчими органами уряду режиму.

Вказується, що в Тегерані оцінили, що ймовірність атаки США зросла через заяву президента США Дональда Трампа в п'ятницю, 23 січня, що американські кораблі прямують до вод поблизу цієї країни.

"У нас є багато кораблів, що прямують до Ірану. Я сподіваюся, що нам не доведеться їх використовувати", - сказав Трамп.

В статті йдеться, що високопоставлений іранський чиновник заявив, що будь-яка атака з боку США буде розцінена як "тотальна війна проти Ірану". Зазначається, що таку риторику влада Ірану повторює протягом останніх днів.

Окрім цього, студентське інформаційне агентство Ірану посилаючись на парламентську комісію з національної безпеки зазначило, що ймовірний замах на Хаменеї може призвести до оголошення джихаду.

Президент Ірану Масуд Пезешкян теж попередив, що удар по верховному лідеру означатиме "тотальну війну проти іранської нації".

Протести в Ірані: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що правозахисна група Activist News Agency стверджує, що кількість загиблих в Ірані за час протестів перевищує 4000 осіб. Більше того, ще понад 9 тисяч смертей перебувають на розгляді. Також, за даними, 5800 осіб отримали "тяжкі травми" під час заворушень, а більш ніж 26 тисяч громадян було затримано. Протести розпочалися через кризу в економіці країни, на які уряд відреагував агресивними репресіями та відключенням інтернету.

Також ми писали, що верховний лідер країни аятола Алі Хаменеї заявив, що під час вуличних протестів загинули тисячі людей. Хаменеї звинуватив Ізраїль і США у підбурюванні народних протестів, зокрема, президента США Дональда Трампа назвав "злочинцем". Він додав, що очільник Білого дому наніс країні збитки, а також зробив наклеп в бік іранської нації. За словами Трампа, в управлінні державою Хаменеї покладається на репресії та насильство.

