США направили тисячі морських піхотинців на Близький Схід

Військовий корабель класу "Америка" доставив велике угруповання морських піхотинців та авіацію в зону відповідальності Центрального командування США, повідомляє Центральне командування США на Близькому Сході у соцмережі Х.

Судно, що прибуло, – флагман десантної групи "Тріполі", оснащений авіацією, тактичними засобами та особовим складом. За даними джерел, на борту перебувають близько 3,5 тисяч моряків і морських піхотинців.

"Моряки та морські піхотинці США на борту десантного корабля USS Tripoli (LHA 7) прибули до зони відповідальності Центрального командування США 27 березня", – йдеться у публікації.

Прибуття цього угруповання відбувається на тлі конфлікту, що триває в регіоні, та активної участі американських збройних сил в операціях проти Ірану.

Крім особового складу, згідно з повідомленням, на кораблі знаходяться транспортні та ударні авіаційні засоби, що розширює можливості сил США у забезпеченні повітряної підтримки та швидкого реагування в регіоні.

Раніше також повідомлялося про плани перекидання на Близький Схід підрозділів 82-ї повітряно-десантної дивізії армії США, які можуть бути розгорнуті в найкоротші терміни для виконання завдань безпеки та підтримки операцій.

Плани США щодо подальших дій в Ірані

Раніше повідомлялося, що США можуть відправити додаткові 10 тисяч військових на Близький Схід у найближчі кілька днів. За інформацією експертів, у разі, якщо це відбудеться, то США значно збільшать кількість особового складу в регіоні, і це свідчитиме про те, що Вашингтон готує наземну операцію в Ірані.

Це відбувається на тлі заяв президента США Дональда Трампа про те, що Вашингтон веде нібито успішні переговори з Іраном про завершення війни.

Крім того, у США є "вагомі ознаки" того, що Іран можна переконати у відсутності кращої альтернативи, окрім прийняття умов США для припинення війни, заявив спецпосланець Білого дому Стів Віткофф. Незважаючи на публічні заяви США, іранські офіційні особи чітко дали зрозуміти, що зацікавлені в переговорах. Але вони досі не дали остаточної відповіді на пропозицію провести зустріч на високому рівні зі США найближчими днями.

