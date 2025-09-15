"Іскандери" небезпечні, але Москва не наважиться їх застосувати, зауважує генерал.

На другий день спільних російсько-білоруських навчань "Захід-25" у мережі з’явилося відео з району Калінінграда, де помічено дві пускові установки "Іскандер-М" з балістичними ракетами 9М723.

Колишній командир спецпідрозділу GROM, генерал Роман Полько, у коментарі Gazeta.pl наголосив, що "Іскандери" вже неодноразово розгорталися у цьому регіоні:

"У минулому "Іскандери" часто розгорталися в цій частині Росії. Їх завжди використовували як засіб стримування".

Військовий порівняв Калінінград із "російським авіаносцем", який Москва намагається посилювати, але через оточення НАТО він фактично ізольований:

Відео дня

"Це ізольований і нежиттєздатний авіаносець, оскільки він оточений НАТО. Росіяни не зможуть звідти багато чого отримати".

Навчання і психологічний тиск

За словами генерала, мета маневрів "Захід-25" — переконати власних військових, що вони воюють із НАТО, а також поширити паніку серед сусідніх держав. Він нагадав і про нещодавні атаки дронів на Польщу, які Москва використовує як інструмент дестабілізації.

"Їхня мета — поширювати страх і хаос. Але НАТО витримало випробування та вжило заходів для посилення захисту", — наголосив Полько.

Генерал закликав поляків не піддаватися залякуванню:

""Іскандер" небезпечний, він може нести ядерні боєголовки, але Москва не використовуватиме цю зброю".

Він також підкреслив, що союзникам потрібно активніше працювати в інформаційному просторі та проводити освітні кампанії, щоб нейтралізувати російську пропаганду.

"Іскандери" біля Польщі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські погрози Європі не обмежуються зальотами дронів у повітряний простір країн НАТО. Сьогодні росіяни влаштували провокацію із використанням двох балістичних ракетних комплексів "Іскандер".

Пускові установки "Искандер" розгорнули у бойове положення на трасі E28 на північ від населеного пункту Кудрявцево – менше, ніж за 40 км від кордону з Польщею.

Вас також можуть зацікавити новини: