В італійській провінції Порденоне танк випадково вистрілив у птахоферму.
Читайте такожУ ПАР попрощалися з королем зулусів (фоторепортаж)Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.
Інцидент стався 18 березня в муніципалітеті Віваро.
Господарі ферми побачили руйнування тільки на ранок наступного дня.
Через постріл обрушилася частина будівлі, в якій були курки. Загинула велика кількість птахів.
Прокурор провінції почав розслідування. Чотири танки, які брали участь у навчаннях, вилучили. Військові не помітили помилки одразу, бо постріл не дав вогню.
Відзначається, що ферма розташована на околиці міста. Правоохоронцям потрібно буде з'ясувати, чому танк "Blindo centauro" стріляв у напрямку населеного пункту. Територія, зарезервована для стрільби, знаходиться в протилежному напрямку.
Вас також можуть зацікавити новини
- США направили в Чорне море ракетний крейсер "Монтерей"
- Вчені придумали, як змусити корів безпечно пукати заради порятунку планети
- Названа найщасливіша країна світу
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram