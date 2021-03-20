Постріл зруйнував частину будівлі, в якій були курки.

В італійській провінції Порденоне танк випадково вистрілив у птахоферму.

Читайте такожУ ПАР попрощалися з королем зулусів (фоторепортаж)Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Інцидент стався 18 березня в муніципалітеті Віваро.

Господарі ферми побачили руйнування тільки на ранок наступного дня.

Через постріл обрушилася частина будівлі, в якій були курки. Загинула велика кількість птахів.

Прокурор провінції почав розслідування. Чотири танки, які брали участь у навчаннях, вилучили. Військові не помітили помилки одразу, бо постріл не дав вогню.

Відзначається, що ферма розташована на околиці міста. Правоохоронцям потрібно буде з'ясувати, чому танк "Blindo centauro" стріляв у напрямку населеного пункту. Територія, зарезервована для стрільби, знаходиться в протилежному напрямку.

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Автор: Людмила Жерновська