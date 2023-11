Палестинець каже, що не побажає того, що відчуває, навіть своєму найлютішому ворогу.

Ізраїль продовжує завдавати ударів по контрольованому угрупованням ХАМАС сектору Гази. Внаслідок одного з ударів співзасновник We Are Not Numbers, палестинського некомерційного проекту в Газі, Ахмед Алнаук втратив 21 члена родини, пише Sky News.

Алнаук розповів, що під час обстрілу їхнього будинку загинули три його сестри, двоє його братів і 14 його племінниць і племінників.

"Людина потрібно лише пережити те, що пережив я, щоб зрозуміти, що я насправді відчуваю. Я говорив це і скажу знову, що те, що я відчуваю, я не бажаю цього своєму найгіршому ворогу", – сказав він.

Алнаук розповів, що о четвертій годині ранку він прокинувся "в паніці" через те, що відчував, що щось жахливе могло трапитися.

"Я перевірив свій телефон і отримав новину від одного зі своїх друзів. Мені сказали, що Ізраїль розбомбив мій дім, дім моєї родини, і що всі, хто там був, були вбиті", – каже чоловік.

Одна з його племінниць, що живе у Газі, залишилася живою. Вона розповіла йому, що голодує.

"Це був найболючіший дзвінок у моєму житті. Вона сказала мені, що налякана, самотня, голодна, відчуває спрагу. Ситуація, яку ми переживаємо в Газі, є катастрофічною", – додав він.

Ситуація в секторі Гази - це треба знати

На початку жовтня бойовики ХАМАС, що контролюють частину палестинської території – сектор Гази – завдали масштабного удару по ізраїльській території, атакували прикордонні міста та взяли близько 200 осіб в заручними.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зачистили територію від бойовиків, після чого удари по сектору Гази посилилися. Тиждень тому Ізраїль розпочав наземний наступ на Газу. Військовою метою Ізраїль називає повну ліквідацію ХАМАС.

Як свідчать супутникові знімки і відео з відкритих та офіційних джерел, до цього часу ізраїльські сухопутні війська наблизилися до міста Газа, найбільшого і найбільш густонаселеного пункту регіону.

ООН та низка країн, зокрема, арабські країни, різко критикують кампанію Ізраїлю, деякі відкликали своїх послів. Причиною стали значні втрати серед палестинського цивільного населення та створена внаслідок війни гуманітарна катастрофа в регіоні. Деякі з атак Ізраїлю призвели до значних жертв. Зокрема, серія ударів по великому табору біженців в Джабалії. Ізраїль стверджує, що там було розташовано базу Центрального батальйону ХАМАС.

США переконують ізраїльську владу до паузи в атаках по контрольованій палестинським угрупованням ХАМАС Газі. Вона б дозволила надати допомогу населенню сектора Гази, забезпечити звільнення заручників.

Як писав CNN з посиланням на джерела, ізраїльські чиновники не погодяться на паузу у бойових діях без звільнення всіх заручників, яких бойовики захопили після атаки 7 жовтня.

