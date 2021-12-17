Власниця свині зазначила, що її улюблениця вже створила понад 400 робіт.

Картина "Дикі та вільні", яку створила відома свиня-художниця Пігкассо з ПАР, пустили з молотка. За "свино"-шедевр вторгували 26572 долари.

Про це повідомляє Daily Mail.

Свиня-художниця створила шедевр за кілька тижнів. Для роботи були використані акрилові фарби синього, зеленого та білого кольорів.

За словами господині художниці Джоан Лефсон, вона лише хотіла розповісти світу про талант своєї улюблениці, але вкрай несподівано свиня створила шедевр. Картина за вторгованою сумою побила рекорд шимпанзе, за роботу якого у 2005 році віддали 18600 доларів.

Читайте такожКартину Моне продали на аукціоні за чотири хвилини: покупець віддав понад $50 млн"Я хотіла, щоб Пігкассо створила те, чого ніколи раніше не робила. Величезне, неймовірно велике полотно, яке може кинути виклик внутрішній цінності твору мистецтва, створеного твариною", - розповіла дівчина.

Картину "Дикі та вільні" купив колекціонер з Німеччини Петер Ессер.

Свиню-художницю Джоан врятувала у 2016 році з бійні Кейптауна в місячному віці. З того часу свиня-художниця створила понад 400 унікальних творів.

Як раніше повідомляв УНІАН, на аукціоні "Sotheby's", який провели в Лас-Вегасі, продали 11 робіт Пікассо. Найдорожчим лотом виявилося полотно "жінка в червоно-помаранчевому береті", на якому художник зобразив свою кохану Марі-Терезу Вальтер. Його продали за 40 мільйонів доларів.

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Автор: Анастасія Горбачова