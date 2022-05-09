Під час поїздки до Барселони в 2017 році Микола Садовніков запропонував каталонцям 500 мільярдів доларів і 10 тисяч солдатів, щоб допомогти їхнім спробам відокремитися від Іспанії.

Колишній лідер каталонських сепаратистів Карлес Пучдемон напередодні голосування місцевого парламенту за проголошення незалежності Каталонії у жовтні 2017 року зустрічався з "послом Росії із особливих доручень" Миколою Садовніковим, який пропонував направити війська до Барселони.

Про це йдеться в спільному розслідуванні Центру досліджень корупції й організованої злочинності (OCCRP), Bellingcat, видань El Periódico, IRPI, Il Fatto Quotidiano та iStories.

Інформація про те, що таємнича "російська група" пропонувала Пучдемону гроші та 10 тисяч російських солдатів, з'явилася ще в 2020 році в іспанських ЗМІ, але тепер журналістам вдалося встановити ключові деталі цієї пропозиції, як і ким вона була зроблена.

Як з'ясувалося, Пучдемон зустрівся з чоловіками, які представилися посланцями російського уряду в Каса-дельс-Канонгес, його офіційній резиденції, ввечері 26 жовтня 2017 року, напередодні голосування за незалежність Каталонії.

Головним серед його співрозмовників був Микола Садовніков, якого каталонські лідери незалежності приватно назвали "посланником Путіна". Колишній радянський і російський дипломат представляв Кремль у чутливих конфліктних зонах і був помічений принаймні однією західною спецслужбою, яка відзначала, що він має прямий зв'язок із главою російської держави. Також повідомляється, що Садовніков супроводжував міністра закордонних справ Сергія Лаврова у поїздках Близьким Сходом.

Участь Садовнікова свідчить про те, що зусилля Москви розпалити розкол в Іспанії, можливо, були серйознішими, ніж вважалося раніше. Кремль давно працює над підривом європейської єдності в інтересах Росії.

В розслідуванні стверджується, що на зустрічі з Пучдемоном росіяни пообіцяли виділити Каталонії 500 мільярдів доларів на допомогу їхнім спробам здобути незалежність від Іспанії. Щоправда, реальність цієї суми викликає великі сумніви у журналістів. Також Садовніков запропонував Пучдемону 10000 російських солдатів для підтримки відокремлення від Іспанії.

В обмін на свою підтримку росіяни вимагали від Каталонії створити сприятливе законодавство про криптовалюти. Вони хотіли, щоб це був фінансовий центр на рівні зі Швейцарією, але за цифрові гроші.

Зустріч завершилася без твердих зобов’язань, і каталонці, здавалося, були спантеличені тим, з ким вони мають справу.

Хоча Каталонія так і не стала незалежною, чоловік, який представляв росіян, залишався на зв'язку і продовжував обіцяти кошти на підтримку сепаратистів. Більшість його обіцянок так і не були виконані, хоча одного разу каталонці отримали один біткойн, вартість якого на той час була трохи менш як 10 тисяч доларів.

Сам Садовніков у телефонному коментарі рішуче заперечив, що має будь-який зв'язок із російським урядом чи будь-якими спецслужбами, та заперечив, що пропонував що-небудь каталонцям. Він визнав, що їздив до Барселони наприкінці жовтня 2017 року і його взяв на зустріч "друг", але сказав, що "насправді не знав", хто там був присутній, оскільки не розмовляє іспанською. "Я просто сидів і чекав, поки він закінчить. А потім щоб він відвіз мене до моря... Моєю метою було просто бути біля моря, купатися, засмагати", - сказав Садовніков про зустріч і візит до Каталонії.

Карлес Пучдемон не відповів на прохання прокоментувати цю історію.

Його близький соратник Віктор Тераделлас, який також був на зустрічі, підтвердив, що зустріч відбулася і що в ній брав участь чоловік на ім’я Микола, якого журналісти пізніше ідентифікували як Садовнікова.

"Лижний інструктор" з Іспанії

Ключовою фігурою в їхній комунікації був іспанець Жорді Сарда Бонвеі, який, за словами джерел, виконував роль перекладача Садовнікова під час зустрічі росіянина з Пучдемоном.

Сам Сарда відмовився коментувати журналістам свою роль в історії з Садовніковим.

Жорді Сарда Бонвеі має цікаве минуле. В Україні він відомий як "лижний інструктор". У 2012 році він представився в Києві як представник іспанської газової компанії та підписав з тодішнім головою державного інвестиційного агентства України Владиславом Каськівим угоду на будівництво терміналу скрапленого газу на узбережжі Чорного моря. Але компанія Gas Natural заперечила будь-яку причетність і сказала, що Сарда ніколи не був їхнім представником.

Після супроводу Садовнікова на зустрічі з Пучдемоном Сарда підтримував зв'язок з соратником Пучдемона Віктором Терраделласом, продовжуючи обмінюватися з ним текстовими повідомленнями протягом багатьох місяців. Майже 200 сторінок цих повідомлень, витягнутих із телефону Терраделласа іспанською поліцією в рамках більш широкого розслідування щодо присвоєння державних грошей, були отримані журналістами.

У своїх тривалих розмовах із Терраделласом Сарда неодноразово згадує Садовнікова, натякаючи, що він важлива особа, яка ухвалює рішення в колах Путіна. Він також позиціює себе як впливового гравця зі зв’язками високого рівня, хоча мало що з того, що він обіцяє, здається, коли-небудь втілиться в життя.

Листування від 10 березня 2018 року свідчить, як двоє чоловіків обговорюють потенційну передачу 56 біткойнів, вартість яких на той момент була б трохи менше ніж 525000 доларів. Але коли журналісти простежили цифровий гаманець Terradellas, яким він поділився із Сардою, вони виявили, що він отримав лише один біткойн. При цьому Терраделлас неодноразово питав про додаткові кошти, які були обіцяні Каталонії.

Одного разу Сарда надіслав йому фотографію валізи, наповненої євро, можливо, намагаючись переконати каталонця, що дійсно пропонуються великі суми грошей.

Через кілька днів, як свідчать повідомлення, Сарда і Терраделлас нарешті зустрілися в Барселоні. За кілька годин Сарда надіслав Терраделласу фотографію, на якій видно, що Терраделлас тримає, схоже, депозитний сертифікат у Union Bank of Switzerland вартістю вражаючих 500 мільярдів доларів.

Точна мета зустрічі не зрозуміла з повідомлень, але, можливо, Терраделлас мав намір показати фотографію Пучдемону чи іншим каталонським лідерам, доводячи, що російська сторона мала доступ до величезних сум грошей, які вони обіцяли.

Фотографію знайшли в історії текстових повідомлень журналісти. Троє спеціалістів, які перевіряли нібито сертифікат, сказали, що він виглядає як очевидна підробка, відзначивши погану якість друку, а також орфографічні та граматичні помилки.

Коли журналісти звернулися до Садовнікова і запитали про його стосунки з Сардою, росіянин описав його просто як "друга" і сказав, що приїздив до Каталонії, щоб відвідати його.

На питання про гроші Садовніков відповів: "Ви знаєте, що таке 500 мільярдів доларів? Це практично бюджет російської держави. І хтось збирається віддати бюджет російської держави Каталонії? Ну, знаєте, це навіть не абсурд, це просто, знаєте, божевілля".

Микола Садовніков - хто він

Багато інформації про походження 64-річного Садовнікова залишається оповитою таємницею. Але, схоже, він має значний досвід у дипломатії.

Дипломатичні джерела журналістів в Італії повідомили, що він служив радянським дипломатом у Римі між 1984 і 1987 роками та заступником консула в Мілані з 1991 до 1995 року. Відповідно до записів російського МЗС, особа на ім'я Микола Миколайович Садовніков була ідентифікована як співробітник принаймні до 2010 року. У порядку денному конференції від 2007 року він визначений радником департаменту планування політики міністерства.

До 2012 року він з'явився на радарах принаймні одного західного розвідувального агентства. Журналісти змогли переглянути звіт розвідки того року, у якому стверджувалося, що він має прямі зв'язки з Володимиром Путіним. У доповіді Садовніков описується як "діяч російської паралельної дипломатії в Сирії та Ірані". Хоча він діяв під парасолькою МЗС, "він підзвітний лише главі держави, з яким претендує на певну близькість".

Згідно з повідомленням, Садовніков згадується в "сирійських, іранських, лівійських досьє і в цілому в двосторонніх відносинах із країнами Перської затоки". Його метою, зазначається, було "сприяти зближенню інтересів між Росією та Іраном, щоб особливо зменшити американський вплив у регіоні".

У досьє згадується поїздка до Ірану в квітні 2012 року і наступного місяця в Об’єднані Арабські Емірати, де Садовніков супроводжував міністра закордонних справ Сергія Лаврова і брав участь у зустрічах щодо видобутку нафти.

У звіті сказано, що це "достовірна гіпотеза" про те, що Садовніков був агентом російської розвідки, але точного підтвердження цьому немає.

Але з 2012 року Садовніков почав викликати менший інтерес спецслужб. За словами одного з джерел у розвідці, його "досьє" не вважалося таким, що потребує ретельного вивчення.

Італійський лобіст П'єрджорджіо Бассі, який виступав гарантом візи, яку Садовніков просив у січні 2016 року, розповів журналістам, що росіянин у 2016 та 2017 роках працював радником із питань стратегічної зовнішньої політики міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова і що спеціалізується на каталонському питанні.

Журналісти також з'ясували, що Садовніков володів акціями чотирьох компаній, зареєстрованих в 2004 та 2005 роках у державній будівлі на Червоній площі. Незрозуміло, чи вели ці компанії коли-небудь реальний бізнес, але вони, схоже, пов’язують його з російським урядом та італійськими банкірами, звинуваченими в шахрайстві. Компанії були вилучені з реєстру в різний час між 2011 та 2017 роками.

Що відомо про референдум в Каталонії

1 жовтня 2017 року в Каталонії відбувся невизнаний центральною владою референдум про незалежність від Іспанії. Більшість голосів жителі Каталонії віддали на референдумі за відділення від Іспанії, проте результати голосування не визнала жодна країна світу.

11 жовтня глава уряду Каталонії Карлос Пучдемон підписав декларацію про проголошення незалежності Каталонії в односторонньому порядку.

27 жовтня Сенат Іспанії призупинив автономію Каталонії, застосувавши 155 статтю Конституції - в регіоні ввели пряме управління. Після цього Мадрид розпустив парламент і уряд Каталонії. Пучдемон і ряд лідерів Каталонії покинули країну.

14 жовтня 2019 року деяких лідерів Каталонії іспанський суд засудили до 9-13 років в'язниці. Це призвело до масових акцій протесту в регіоні.

Міжнародний ордер на арешт Пучдемона Верховний суд Іспанії видав 14 жовтня 2019 року. Пучдемон здався бельгійській владі 18 жовтня. У січні 2020 року бельгійське правосуддя вирішило призупинити виданий Іспанією європейський ордер на арешт Карлеса Пучдемона, а також його соратника і колишнього міністра каталонської автономії Тоні Коміна.

У вересні 2021 року Карлеса Пучдемона затримали на італійській Сардинії. Його арештували одразу по прильоту з Брюсселя. Того ж дня суд звільнив його з-під арешту. Суддя прийняв рішення про те, що Пучдемон може лишатися на свободі, поки італійська влада займається питанням його екстрадиції.

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