Цим рішенням судді частково задовольнили клопотання сторони захисту обвинуваченого Олега Пулатова.

Окружний суд Гааги захотів викликати на допит військових 53-ї зенітно-ракетної бригади Росії в статусі свідків у справі про катастрофу на Донбасі рейсу MH17.

Таким чином судді частково задовольнили клопотання захисту обвинуваченого Олега Пулатова, пише РБК-Україна.

Голова Судової колегії Хендрік Стейнхейс заявив, що допит зенітно-ракетної бригади буде доцільним, щоб дізнатися, чи були вони причетні до транспортування зенітно-ракетного комплексу "Бук" на територію України.

Також наголошується, що раніше Росія відмовляла в запитах на юридичну допомогу, але тепер суд допускає, що ситуація може змінитися в разі запиту від обвинуваченого або його адвокатів.

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Решта вимог захисту Пулатова у вигляді допиту експертів і свідків, які розглядають альтернативні версії аварії літака були відхилені. Прокурори наполягали на відхиленні всіх клопотань захисту, крім допиту в якості свідка Сергія Дубинського, який фігурує як обвинувачений у справі.

Трагедія рейсу MH17: що відомо

Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією Донецької області. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

24 травня 2018 року міжнародна слідча група надала додаткові докази ключової ролі Росії в катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, що дислокується в Курську.

19 червня 2019 року спільна слідча група заявила, що першими чотирма підозрюваними в трагедії рейсу МН17 є російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який влітку 2014 року був так званим "міністром оборони ДНР", російський генерал Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), який керував "розвідкою ДНР", Пулатов (позивний "Гюрза"), який у 2014 році був "головою 2-го відділу ГРУ "ДНР", а також Леонід Харченко (позивний "Крот"), який був ватажком "розвідувального батальйону" бойовиків.

В Окружному суді Гааги з 9 березня 2020 року триває судовий процес стосовно чотирьох обвинувачених у справі МН17.

15 жовтня у МЗС РФ заявили, що подальші консультації з Австралією і Нідерландами з питання катастрофи МН17 "позбавлені сенсу", оскільки від Росії добивають "визнання провини й отримання компенсацій для родичів загиблих".

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Автор: Олександр Топчій