Офіційна версія слідства ґрунтується на тому, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого влітку 2014 року був збитий літак авіакомпанії Malaysia Airlines, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ.

Окружний суд Гааги відхилив прохання захисників одного з підозрюваних у збитті малайзійського «Боїнга» рейсу MH17 Олега Пулатова розслідувати альтернативні сценарії катастрофи літака.

Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, судді на слуханнях у справі чотирьох підозрюваних щодо збиття літака рейсу MH17 відхилили клопотання адвокатів сторони захисту, котрі просили надати більше часу для розслідування альтернативних сценаріїв катастрофи літака на сході Україні.

Офіційна версія

Офіційна версія розслідування ґрунтується на тому, що літак рейсу MH17 був збитий ракетою з зенітно-ракетної установки "Бук", яка належала російській армії й через російсько-український кордон потрапила на територію східної України, яка не контролювалася українським урядом, а була під контролем проросійських бойовиків.

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Росія завжди відкидала свою причетність і просувала низку альтернативних теорій причини падіння літака. Ці альтернативні теорії слідство відхилило, оскільки вони не підкріплювалися доказами.

Суддя Гендрік Стейнгаюс сказав, що сторона захисту не представила чіткого альтернативного сценарію, який треба розслідувати. Як заявив суддя, свідки, котрі повідомляли, що бачили зенітно-ракетну установку 17 липня 2014 року, повинні знову бути допитані.

Стейнгаюс також вирішив, що необхідно знову спробувати отримати можливість поговорити з командуючим 53-ї російської зенітно-ракетної бригади, яка слідством була визначена причетною до транспортування ЗРК "Бук".

Трагедія рейсу MH17: що відомо

Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією Донецької області. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

24 травня 2018 року міжнародна слідча група надала додаткові докази ключової ролі Росії в катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, що дислокується в Курську.

19 червня 2019 року спільна слідча група заявила, що першими чотирма підозрюваними в трагедії рейсу МН17 є російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який влітку 2014 року був так званим "міністром оборони ДНР", російський генерал Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), який керував "розвідкою ДНР", Пулатов (позивний "Гюрза"), який у 2014 році був "головою 2-го відділу ГРУ "ДНР", а також Леонід Харченко (позивний "Крот"), який був ватажком "розвідувального батальйону" бойовиків.

В Окружному суді Гааги з 9 березня 2020 року триває судовий процес стосовно чотирьох обвинувачених у справі МН17.

15 жовтня у МЗС РФ заявили, що подальші консультації з Австралією і Нідерландами з питання катастрофи МН17 "позбавлені сенсу", оскільки від Росії добивають "визнання провини й отримання компенсацій для родичів загиблих".

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Автор: Віталій Саєнко