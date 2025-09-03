Також диктатор подякував північнокорейським військовим за "визволення" Курської області.

Російський диктатор Володимир Путін подякував лідеру КНДР Кім Чен Ину за "хоробрість" північнокорейських солдатів, які воюють проти України. Про це він сказав під час зустрічі між лідерами, цитує Sky News.

Крім того, Путін назвав військовий парад лідера Китаю Сі Цзіньпіна "блискучим".

Відомо, що російський та північнокорейські диктатори зустрілися у державній резиденції "Дяоютай", коли вони прибули з прийому в одному автомобілі.

Путін подякував тисячам солдатів КНДР, які воюють за РФ, за "визволення" Курської області, яку Україна захопила минулого літа. Однак вже у квітні російські війська витіснили ЗСУ з цього регіону.

За словами диктатора, північнокорейські солдати воювали "хоробро та героїчно", тому Росія ніколи цього не забуде.

Раніше розвідка Південної Кореї розповіла, скільки військових КНДР загинуло на війні в Україні. За інформацією розвідників, внаслідок бойових дій загинуло близько 2 тисячі таких солдатів.

Також відомо, що Північна Корея планує додатково надіслати до Росії близько 6 тисяч солдатів у рамках третьої партії розгортання військ.

Крім того, Кім Чен Ин пообіцяв "прекрасне життя" родинам солдатів КНДР, які загинули на війні проти України. Він прийняв родини солдатів та висловив "скорботу за те, що не вдалося врятувати дорогоцінні життя" загиблих чоловіків, які нібито, за його словами, пожертвували своїм життям, "захищаючи честь країни".

"Вони не написали мені навіть короткого листа, але я думаю, що вони довірили мені свої сім'ї, включаючи своїх улюблених дітей", - сказав лідер КНДР.

