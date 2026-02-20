Армія КНДР отримала велику партію 600-мм реактивних систем залпового вогню: що відомо

Пхеньян вже застосував ці пускові установки на випробуваннях наприкінці січня.

Армія Північної Кореї отримала 50 нових 600-мм реактивних систем залпового вогню на базі KN-25.

Про це повідомляє NK News. Зазначається, що ракети на цих установках можуть мати ядерну бойову частину.

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що нова РСЗВ "ідеально поєднує в собі точність і руйнівну силу тактичних балістичних ракет зі швидкістю вогню багатоствольних ракетних установок".

За його словами, новинка також використовує штучний інтелект та комбіновану систему наведення. Він наголосив, що РСЗВ призначена для "стратегічних" ударів – тобто ядерних – і стане засобом стримування проти неназваних противників.

Як зазначив у коментарі виданню аналітик групи відкритих джерел Центру досліджень нерозповсюдження зброї (CNS) імені Джеймса Мартіна Сем Лейр, до нової системи навряд чи інтегрували елементи штучного інтелекту. Імовірно, слова Кім Чен Ина стосується традиційних комп’ютерних систем підтримки.

Водночас старший науковий співробітник програми ядерної політики Фонду Карнегі за міжнародний мир на імʼя Анкіт Панда, не виключає, що північнокорейський диктатор міг мати на увазі використання ШІ безпосередньо у виробничому процесі.

Що відомо про нові пускові установки КНДР

Пхеньян вже застосував ці пускові установки на випробуваннях наприкінці січня. Тоді було запущено чотири ракети – вони уразили ціль, розташовану на відстані 358,5 км.

Виготовляють нові системи на заводі "16 березня", розташованому у Пхьонсоні. Водночас 600-мм ракети до них створюють на тракторному заводі "Канге". Ці установки є модернізованою версією системи KN-25.

Унікальним є калібр цієї системи – 600 мм. А довжина ракети становить приблизно 8 метрів. Маса ж – майже 3 тонни.

Раніше президент Південної Кореї Лі Чже Мьон повідомляв, що КНДР виготовляє ядерні боєголовки у високому темпі. За його словами, можливості Пхеньяна становлять від 10 до 20 ядерних боєголовок на рік.

А на початку січня стало відомо, що Північна Корея майже втричі збільшить випуск керованої зброї. Лідер КНДР Кім Чен Ин наказав розширити потужності оборонних заводів у 2,5 раза та почати переозброєння армії вже цього року.

