Видання виявило, що китайські компанії постачають деякі деталі, за які їх "не покарають".

Китайські компанії безпосередньо постачали деталі та матеріали на суму щонайменше 55 мільйонів євро російським фірмам, які перебувають під санкціями за виробництво дронів, у період із 2023 до 2024 року, коли Москва будувала масштабну логістичну інфраструктуру для своєї внутрішньої програми дронів, ідеться в розслідуванні The Telegraph.

Майже чверть вартості цих поставок - на 12,5 млн євро - було надіслано російським компаніям, пов'язаним із виробництвом іранських дронів-камікадзе "Шахед", що діють в особливій економічній зоні в місті Алабуга, згідно з аналізом видання глобальних торгових даних, зібраних компанією Sayari.

Товари, експортовані Китаєм до Росії, містили авіаційні двигуни, мікрочіпи, металеві сплави, об'єктиви для камер, скловолокно, сполучні для скловолокна і вуглецеві нитки - усі ключові компоненти для виробництва дронів, які щоночі завдають руйнувань по Україні.

Загалом The Telegraph виявив 97 китайських постачальників.

Публічно Китай демонструє нейтралітет щодо вторгнення Росії. Однак його поставки деталей для дронів вказують на тісну військову співпрацю між Пекіном і Москвою, пише ЗМІ. На полі бою це підтверджується тим, що українські військові регулярно знаходять збиту російську техніку з китайськими деталями.

Пряма участь у війні з постачанням військової техніки або військ - як це робить Північна Корея - для Китаю надто ризикована з точки зору стратегічних інтересів. Тому Пекін підтримує Москву збоку, дозволяючи китайським фірмам експортувати товари подвійного призначення, що призвело до рекордного двостороннього товарообігу в 246 млрд євро у 2024 році.

"Один має дуже важливий інтерес у виживанні іншого; це не зміниться. Це проста географічна реальність", - зазначив лектор із зовнішньої політики Китаю в Університеті Ексетера Андреа Гіселлі, нагадуючи, що країни мають спільний кордон довжиною 4,200 км.

Такий підхід дозволяє Пекіну звинувачувати Захід у розпалюванні війни, постачаючи зброю та військову підтримку Україні.

Інші факти підтримки Китаєм Росії

За три місяці 2023 року компанія Ningbo Peak Cloud Import and Export з Китаю поставила в Росію літаки та авіаційні двигуни на суму 3,5 млн євро для Уральського заводу цивільної авіації, що перебуває під санкціями за виробництво бойових дронів.

The Telegraph також виявив п'ять російських фірм, які імпортують компоненти з Китаю і безпосередньо використовують значну частку китайських деталей під час виробництва дронів, хоча перебувають під глобальними санкціями. Йдеться про Уральський завод цивільної авіації, Акметрон, PT Electronic, PT Elektronik і Радіолайн. У результаті зафіксовано зростання виробничих показників.

У першій половині 2024 року було вироблено понад 2,000 дронів "Гарпія", порівняно з 2,500 дронів, вироблених Росією за 2023 рік.

Компанія Mile Hao Xiang Technology, що виробляє двигуни для дрона "Гербера", поставила продукції на суму понад 1,5 млн євро в Росію у 2022-2023 роках як безпосередньо, так і через посередників. Основними російськими імпортерами були Sequoia JSC і Unikom LLC.

Поставки в Росію

ЗМІ пише, що Китай, імовірно, постачає Росії набагато більше, ніж відображено в торгових даних, а оцінка вартості має розглядатися як мінімальна, а не максимальна, оскільки жодна з країн не завжди точно звітує про постачання.

Певною мірою Китай був би радий закінченню війни та відновленню миру, що підтримало б його глобальні економічні амбіції. "Китай виграє від стабільності у світі. Але якщо потрібно вибирати між стратегічними інтересами і принципами дипломатії, вони спочатку виберуть стратегічні інтереси", - наголосив Гіселлі, заявивши, що Пекін просто не може "відмовитися від Путіна".

Інші новини про іноземні компоненти в російських БПЛА

Раніше УНІАН уже повідомляв, що Китай таємно постачає РФ двигуни для БпЛА під маркуванням холодильного обладнання. Це дозволяє їм уникнути західних санкцій у разі виявлення.

Крім того, ми розповідали, що в "Шахедах", наприклад, знаходять і індійські компоненти. Зокрема, йдеться про електронні компоненти виробництва Vishay Intertechnology і Aura Semiconductor - або зібрані, або виготовлені в Індії.

