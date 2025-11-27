Раніше президент США пообіцяв наздогнати супротивників у випробуваннях ядерної зброї.

Китай приховано розкритикував США за плани змінити ядерну політику та попередив, що збереження великих арсеналів збільшує ризик конфлікту. Така заява пролунала після повідомлення Вашингтона про те, що США будуть відповідати своїм конкурентам, відновивши випробування атомної зброї, пише Bloomberg.

"Деякі країни продовжують коригувати свою ядерну політику, вперто зберігаючи величезні ядерні арсенали, посилюючи ядерне стримування та бойові можливості, тим самим підвищуючи ризик глобального ядерного конфлікту", - йдеться у білій книзі про контроль над озброєннями, опублікованій у четвер Державним інформаційним бюро.

Такий документ був опублікований після того, як президент США Дональд Трамп пообіцяв наздогнати супротивників у випробуваннях ядерної зброї, після того, як Росія нещодавно заявила про випробування підводного дрона з ядерним двигуном та крилатої ракети з ядерною боєголовкою. За його словами, США проведуть такі випробування "досить скоро".

"Незрозуміло, чи мав Трамп на увазі підривання ядерних боєголовок - що означало б відмову від десятиліть політики США і порушення фактичної глобальної заборони - чи просто розширення випробувань систем доставки, таких як міжконтинентальні балістичні ракети, здатні нести ядерні боєголовки", - підкреслюють у Bloomberg.

Відомо, що єдиною країною, яка випробувала ядерні бомби у цьому столітті, є Північна Корея. Востаннє вона підірвала свій атомний пристрій у 2017 році.

У виданні нагадали, що у 2019 році США вийшли з договору про ядерне роззброєння з РФ, укладеного під час холодної війни. Тоді Америка заявила, що Москва порушила його, виготовивши заборонені ракети. За словами Трампа, угода була недосконалою, адже у ній не вистачало Китаю, який є зростаючою ядерною державою.

"Хоча Китай має менший арсенал ядерних боєголовок, ніж США і Росія, за оцінками уряду США, він швидко збільшує і модернізує свої запаси. Китай востаннє випробував ядерну бомбу в 1996 році, але продовжує випробовувати ракети, здатні нести ядерну зброю, включаючи міжконтинентальну балістичну ракету минулого року, та гіперзвукові боєголовки, які використовують високу швидкість і маневреність, щоб уникнути перехоплення", - зазначили у Bloomberg.

Водночас у білій книзі Китай наголосив, що дотримується "надзвичайно стриманого" підходу до розробки атомної зброї та ніколи не буде брати участь в ядерних перегонах. У жовтні вищий орган правлячої партії КНР заявив, що планує "розширити стратегічні можливості стримування" - військовий термін, що включає ядерні сили - протягом наступних п'яти років.

Ядерна зброя у світі - останні новини

Раніше голова ради директорів Airbus Рене Оберманн закликав Європу обзавестися ядерною зброєю у відповідь на провокації РФ. Він вважає, що Німеччині, Франції, Великій Британії та іншим зацікавленим європейським країнам потрібно узгодити загальну і поетапну програму ядерного стримування.

"Нашою ахіллесовою п'ятою, мабуть, є те, чим Росія доволі відкрито погрожує нам: це більше ніж 500 тактичних ядерних боєголовок на ракетних комплексах "Іскандер", розміщених прямо біля наших кордонів у Калінінграді, на додачу до нещодавно розміщених у Білорусі", - наголосив Оберманн.

Також повідомлялось, що у Китаї будують авіаносець із ядерною силовою установкою. Наразі є повідомлення про те, що КНР, можливо, веде роботу над створенням ще одного авіаносця, але із традиційним двигуном.

"У своїй останній оцінці військової потужності Китаю Пентагон прямо не згадує про авіаносець з ядерним двигуном, але зазначає, що "наступне покоління авіаносців" Китаю буде характеризуватися "більшою витривалістю", що "збільшить ударну силу потенційної авіаносної бойової групи ВМС КНР при розгортанні в районах за межами безпосередньої периферії КНР", - розповіли у The War Zone.

