Він вважає, що "Європа не зможе надавати Україні економічну допомогу вічно".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що війна в Україні не закінчиться найближчим часом. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.

"Я не дуже вірю, що війна в Україні скоро закінчиться. Це погані новини", - заявив турецький лідер.

Крім того, він також заявив, що "Європа не зможе надавати Україні економічну допомогу вічно", і Україна не може конкурувати з Росією економічно.

Відео дня

"Ми сподіваємося, що ця підтримка триватиме", - підкреслив Ердоган.

Відповідаючи на запитання, як НАТО має відповісти на провокації Росії в повітряному просторі Польщі та Естонії, Ердоган сказав, що НАТО має використовувати "турецьку модель".

"Я думаю, НАТО могло б використовувати модель Туреччини, яку ми використовуємо як у відносинах із Росією, так і з Україною. Ми працюємо над моделлю миру в цих регіонах", - зазначив він.

Коли закінчиться війна

Раніше верховний представник Європейського союзу із закордонних справ Кая Каллас заявляла, що війна в Україні може затягнутися щонайменше ще на два роки. ЗМІ писали, що деякі європейські чиновники вважають, що миру не буде, доки не зміняться лідери України і РФ.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов пояснив, чи може війна в Україні закінчитися до кінця 2026 року. За його словами, щоб це сталося, має збігтися багато чинників, зокрема посилення санкцій проти РФ, збільшення оборонної та економічної допомоги для України, здатність українських Сил оборони стримувати й відкидати ворога, можливості української дипломатії.

